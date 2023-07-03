Воздушные булочки без хлопот: простой рецепт вкусной выпечки
Тесто для булочек лучше готовить с вечера.
Если у вас есть немного времени и вдохновения на готовку, рекомендуем порадовать себя и близких воздушными булочками по рецепту из кулинарного блога "Сборник рецептов". Готовить их несложно, поэтому они получатся даже у тех, кто не особо любит возиться с тестом.
Воздушные булочки
Ингредиенты:
- молоко –150 мл;
- вода – 150 мл;
- яйцо – 1 шт;
- дрожжи – 12 гр;
- сахар –120 гр;
- сливочное масло – 120 гр;
- ванилин – 0,5 ч. л;
- соль;
- мука.
Способ приготовления:
В глубокую миску налить теплое молоко, теплую воду, добавить яйцо, сахар, дрожжи, ванилин и все хорошо перемешать, пока растворится сахар. Далее в эту массу постепенно добавить муку, тщательно вмешать в тесто сливочное масло, нагретое до комнатной температуры.
Тесто накрыть чистым полотенцем, дать ему хорошенько подняться, обмять и убрать на ночь в холодильник. С утра достать тесто из холодильника, оставить на 40 минут при комнатной температуре.
Далее необходимо сформировать булочки любой формы, дать им немного расстояться, смазать яйцом и выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 40 минут. При желании можно добавить в них начинку.
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