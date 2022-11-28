На все случаи жизни: идеальное тесто для вареников, пельменей и чебуреков

Тесто получается эластичным и вкусным, благодаря чему отлично подходит для приготовления блюд с начинкой.

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Эластичное тонкое тесто для вареников, пельменей, мант и других блюд с начинкой – головная боль многих хозяек, которые годами ищут "свой" рецепт. Кулинарный блогер Надежда Оранская предлагает проверенный и удачный рецепт теста, которое удовлетворит любые запросы и без труда получится у всех.

Универсальное тесто для пельменей и вареников

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт;

Мука – 3 стак;

Растительное масло – 3 ст. л;

Кипяток – 1 стак (200 мл);

Соль.

Способ приготовления:

Яйцо взбить с солью и растительным маслом с помощью вилки. В глубокую широкую миску просеять три стакана муки, сделать посередине лунку и влить туда взбитое яйцо. Все тщательно перемешать, а затем добавить стакан кипятка и снова все хорошо вымешать сначала ложкой, затем руками. При необходимости добавить еще немного муки, пока тесто не получится эластичным и перестанет прилипать к рукам.

И сразу же можно к этому тесту приготовить фарш для пельменей. Для этого понадобится 500 гр любого фарша, луковица, 70 мл воды и половину чайной ложки соли. К фаршу добавить лук, измельченный в блендере, соль, воду и все хорошо перемешать, начинка готова.

Сформировать пельмени и сварить их в подсоленной воде.

Напомним, как приготовить идеальные ажурные блинчики.