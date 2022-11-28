На всі випадки життя: ідеальне тісто для вареників, пельменів та чебуреків

Тісто виходить еластичним та смачним, завдяки чому чудово підходить для приготування страв з начинкою.

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Еластичне тонке тісто для вареників, пельменів, мант та інших страв з начинкою — головний біль багатьох господарок, які роками шукають "свій" рецепт. Кулінарна блогерка Надія Оранська пропонує перевірений і вдалий рецепт тесту, яке задовольнить будь-які запити й легко вийде у всіх.

Універсальне тісто для пельменів та вареників

Складові:

Яйце – 1 шт;

Борошно – 3 скл;

Рослинна олія – 3 ст. л;

Окріп — 1 скл (200 мл);

Сіль.

Спосіб приготування:

Яйце збити з сіллю та олією за допомогою виделки. У глибоку широку миску просіяти три склянки борошна, зробити посередині лунку і влити збите яйце туди. Все ретельно перемішати, а потім додати склянку окропу і знову добре вимішати спочатку ложкою, потім руками. При необхідності додати ще трохи борошна, доки тісто не вийде еластичним і перестане прилипати до рук.

І відразу можна до цього тесту приготувати фарш для пельменів. Для цього знадобиться 500 г будь-якого фаршу, цибулина, 70 мл води та половину чайної ложки солі. До фаршу додати цибулю, подрібнену в блендері, сіль, воду і все добре перемішати, готова начинка.

Сформувати пельмені та зварити їх у підсоленій воді.

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