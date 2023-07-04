Как в детстве: рецепт орешков со сгущенкой и орехом внутри
Для начинки можно взять любые орехи: фундук, миндаль, грецкие.
Орешки из песочного теста с начинкой из сгущенки – лакомство, которое каждый хотя бы раз пробовал в детстве. Их легко приготовить дома, если есть специальная форма, а в начинку, кроме сгущенки, можно добавить орех, который придаст десерту еще более насыщенный вкус. Своим рецептом таких орешков поделилась кулинарный блогер из Черновцов Кристина Булезюк.
Орешки со сгущенкой и орехом внутри
Ингредиенты:
- мука – 3 стак (500-550 гр);
- яйца – 3 шт;
- сахар – 1 стак (160 гр);
- сливочное масло – 200 гр;
- сода – 1 ч. л (погасить уксусом);
- сметана – 3 ст. л;
- ваниль;
- соль – 0,5 ч. л.
Для начинки:
- сгущенка – 1 банка;
- орехи (любые) – 1 стак.
Способ приготовления:
Яйца взбить с сахаром, добавить масло и снова взбить, затем ввести соль, ваниль, сметану, гашеную соду, замесить тесто и дать ему настояться 30 минут.
Сгущенку в жестяной банке проварить полтора-два часа в воде. Орехи слегка поджарить на сковороде.
Разогреть форму, сформировать шарики и выложить их в форму, выпекать до золотистого цвета. Если это ручная форма, то необходимо переворачивать ее на газовой плите несколько раз, чтобы орешки пропеклись равномерно.
Начинить готовые половинки орешков сгущенкой, вложить орех и соединить вместе. Перед подачей поставить их на несколько часов в холодильник, чтобы сгущенка хорошо застыла.
Ранее Фокус писал, как приготовить ленивые пирожные с клубникой.