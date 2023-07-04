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Еда

Как в детстве: рецепт орешков со сгущенкой и орехом внутри

орешки, орешки со сгущенкой, десерт
Фото: Getty

Для начинки можно взять любые орехи: фундук, миндаль, грецкие.

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Орешки из песочного теста с начинкой из сгущенки – лакомство, которое каждый хотя бы раз пробовал в детстве. Их легко приготовить дома, если есть специальная форма, а в начинку, кроме сгущенки, можно добавить орех, который придаст десерту еще более насыщенный вкус. Своим рецептом таких орешков поделилась кулинарный блогер из Черновцов Кристина Булезюк.

Орешки со сгущенкой и орехом внутри

Ингредиенты:

  • мука – 3 стак (500-550 гр);
  • яйца – 3 шт;
  • сахар – 1 стак (160 гр);
  • сливочное масло – 200 гр;
  • сода – 1 ч. л (погасить уксусом);
  • сметана – 3 ст. л;
  • ваниль;
  • соль – 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • сгущенка – 1 банка;
  • орехи (любые) – 1 стак.

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром, добавить масло и снова взбить, затем ввести соль, ваниль, сметану, гашеную соду, замесить тесто и дать ему настояться 30 минут.

Сгущенку в жестяной банке проварить полтора-два часа в воде. Орехи слегка поджарить на сковороде.

Разогреть форму, сформировать шарики и выложить их в форму, выпекать до золотистого цвета. Если это ручная форма, то необходимо переворачивать ее на газовой плите несколько раз, чтобы орешки пропеклись равномерно.

Начинить готовые половинки орешков сгущенкой, вложить орех и соединить вместе. Перед подачей поставить их на несколько часов в холодильник, чтобы сгущенка хорошо застыла.

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