Як у дитинстві: рецепт горішків зі згущеним молоком і горіхом усередині
Для начинки можна взяти будь-які горіхи: фундук, мигдаль, волоські.
Горішки з пісочного тіста з начинкою зі згущеного молока — ласощі, які кожен хоча б раз куштував у дитинстві. Їх легко приготувати вдома, якщо є спеціальна форма, а до начинки, окрім згущеного молока, можна додати горіх, який додасть десерту ще більш насиченого смаку. Своїм рецептом таких горішків поділилася кулінарна блогерка з Чернівців Христина Булезюк.
Горішки зі згущеним молоком і горіхом усередині
Інгредієнти:
- борошно — 3 склянки (500-550 г);
- яйця — 3 шт;
- цукор — 1 склянка (160 г);
- вершкове масло — 200 г;
- сода — 1 ч. л (погасити оцтом);
- сметана — 3 ст. л;
- ваніль;
- сіль — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- згущене молоко — 1 банка;
- горіхи (будь-які) — 1 склянка.
Спосіб приготування:
Яйця збити з цукром, додати масло і знову збити, потім ввести сіль, ваніль, сметану, гашену соду, замісити тісто і дати йому настоятися 30 хвилин.
Згущене молоко в банціі проварити півтори-дві години у воді. Горіхи злегка підсмажити на сковороді.
Розігріти форму, сформувати кульки і викласти їх у форму, випікати до золотистого кольору. Якщо це ручна форма, то необхідно перевертати її на газовій плиті кілька разів, щоб горішки пропеклися рівномірно.
Начинити готові половинки горішків згущеним молоком, вкласти горіх і з'єднати разом. Перед подачею поставити їх на кілька годин у холодильник, щоб згущене молоко добре застигло.
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