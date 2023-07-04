Идеально к борщу: как приготовить классические пампушки с чесноком
Смазывать чесночным соусом булочки необходимо, пока они еще горячие.
Чесночные пампушки – лучшее добавка к борщу, хотя они нереально вкусны и сами по себе. Аромат чеснока, зелень и мягкое пушистое тесто – что может быть вкуснее! Готовить их довольно просто. Рецептом чесночных пампушек поделились в блоге "Рецепты каждый день".
Пампушки чесночные
Ингредиенты:
- мука – 2,5 стак;
- вода (теплая) –250 мл;
- молоко – 50 мл;
- дрожжи (сухие) – 1 ч. л;
- сахар – 1,5 ст. л;
- соль – 0,5 ч. л;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- масло растительное – 3 ст. л;
- зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
Налить в ведерко хлебопечки теплую воду и молоко. Добавить муку, сахар, соль и дрожжи. Включить хлебопечку на режим "Тесто".
Достать тесто и разделить на шарики, выложить их на смазанный растительным маслом лист. Накрыть бумажным полотенцем и дать им подойти 20 минут.
Подошедшие булочки смазать желтком и поставить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
Пока будут выпекаться булочки, приготовить чесночный соус. Для этого нужно измельчить чеснок, добавить к нему растительное масло и измельченную зелень.
Достать булочки и еще горячими смазать чесночным соусом.
Ранее Фокус писал, как приготовить нежные и мягкие булочки.