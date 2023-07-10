Традиционное блюдо в новом стиле: рецепт голубцов с мясом и беконом

Если вы любите голубцы, то попробуйте этот рецепт, разнообразив свое меню.

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Голубцы с мясом – это вкуснейшие фрикадельки, завернутые в капустный лист и ломтик бекона. Этот простой рецепт аппетитного второго блюда, которое подойдет к обеду или ужину.

Рецепт вкусных голубцов опубликовали на сайте Cucchiaio.

Голубцы с мясом и беконом

Ингредиенты для восьми голубцов:

4-5 крупных капустных листов;

350 г свиного или говяжьего фарша;

50 г тертого сыра пармезан;

1 яйцо;

8 ломтиков бекона;

мускатный орех, соль, перец.

Голубцы с мясом — это простое и очень вкусное второе блюдо. Но эти голубцы в итальянском стиле отличаются от украинских тем, что в них нет риса, вкус им добавляет ломтик бекона, а готовятся они, завернутыми в пергамент.

Чтобы приготовить голубцы с мясом, бланшируйте листья капусты несколько минут в подсоленной воде, предварительно разрезав их пополам, удалив более волокнистую центральную жилку. Можете взять обычную капусту, или попробовать эти голубцы с савойской капустой – ее листья более пластичные и обладают приятным ореховым ароматом.

Достаньте листья из кипятка шумовкой или щипцами и замочите их в миске с холодной водой. Дайте им остыть. Тем временем займитесь начинкой рулетиков: смешайте фарш с пармезаном, яйцом, солью и перцем. Добавьте щепотку мускатного ореха. Хорошо перемешайте фарш руками, пока не получите однородную смесь.

Слегка смоченными руками берите порции фарша и формируйте продолговатые тефтели. Заверните их в капустный лист. Продолжайте таким образом, пока не закончатся ингредиенты. После оберните каждый голубец длинным ломтиком бекона.

Положите рулеты по одному на один прямоугольник пергаментной бумаги и закройте их, формируя конфетки, и хорошо завернув пергамент на концах.

Разложите голубцы в пергаменте на противне и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 25-30 минут. Выньте из духовки и аккуратно достаньте голубцы.

Переложите голубцы с мясом на отдельные тарелки и подавайте горячими.

К такому блюду отлично подойдет салат из свежих овощей в андалузском стиле.