Традиционное блюдо в новом стиле: рецепт голубцов с мясом и беконом
Если вы любите голубцы, то попробуйте этот рецепт, разнообразив свое меню.
Голубцы с мясом – это вкуснейшие фрикадельки, завернутые в капустный лист и ломтик бекона. Этот простой рецепт аппетитного второго блюда, которое подойдет к обеду или ужину.
Рецепт вкусных голубцов опубликовали на сайте Cucchiaio.
Голубцы с мясом и беконом
Ингредиенты для восьми голубцов:
- 4-5 крупных капустных листов;
- 350 г свиного или говяжьего фарша;
- 50 г тертого сыра пармезан;
- 1 яйцо;
- 8 ломтиков бекона;
- мускатный орех, соль, перец.
Голубцы с мясом — это простое и очень вкусное второе блюдо. Но эти голубцы в итальянском стиле отличаются от украинских тем, что в них нет риса, вкус им добавляет ломтик бекона, а готовятся они, завернутыми в пергамент.
Чтобы приготовить голубцы с мясом, бланшируйте листья капусты несколько минут в подсоленной воде, предварительно разрезав их пополам, удалив более волокнистую центральную жилку. Можете взять обычную капусту, или попробовать эти голубцы с савойской капустой – ее листья более пластичные и обладают приятным ореховым ароматом.
Достаньте листья из кипятка шумовкой или щипцами и замочите их в миске с холодной водой. Дайте им остыть. Тем временем займитесь начинкой рулетиков: смешайте фарш с пармезаном, яйцом, солью и перцем. Добавьте щепотку мускатного ореха. Хорошо перемешайте фарш руками, пока не получите однородную смесь.
Слегка смоченными руками берите порции фарша и формируйте продолговатые тефтели. Заверните их в капустный лист. Продолжайте таким образом, пока не закончатся ингредиенты. После оберните каждый голубец длинным ломтиком бекона.
Положите рулеты по одному на один прямоугольник пергаментной бумаги и закройте их, формируя конфетки, и хорошо завернув пергамент на концах.
Разложите голубцы в пергаменте на противне и запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 25-30 минут. Выньте из духовки и аккуратно достаньте голубцы.
Переложите голубцы с мясом на отдельные тарелки и подавайте горячими.
К такому блюду отлично подойдет салат из свежих овощей в андалузском стиле.