Традиційна страва в новому стилі: рецепт голубців із м'ясом і беконом

Якщо ви любите голубці, то спробуйте цей рецепт, урізноманітнивши своє меню.

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Голубці з м'ясом — це дуже смачні фрикадельки, загорнуті в капустяний лист і скибочку бекону. Цей простий рецепт апетитної другої страви, яка підійде до обіду або вечері.

Рецепт смачних голубців опублікували на сайті Cucchiaio.

Голубці з м'ясом і беконом

Інгредієнти для восьми голубців:

4-5 великих капустяних листів;

350 г свинячого або яловичого фаршу;

50 г тертого сиру пармезан;

1 яйце;

8 скибочок бекону;

мускатний горіх, сіль, перець.

Голубці з м'ясом — це проста і дуже смачна друга страва. Але ці голубці в італійському стилі відрізняються від українських тим, що в них немає рису, смаку їм додає скибочка бекону, а готуються вони загорненими в пергамент.

Щоб приготувати голубці з м'ясом, бланшуйте листя капусти кілька хвилин у підсоленій воді, попередньо розрізавши його навпіл, видаливши більш волокнисту центральну жилку. Можете взяти звичайну капусту, або спробувати ці голубці із савойською капустою — її листя пластичніше і має приємний горіховий аромат.

Дістаньте листя з окропу шумівкою або щипцями та замочіть його в мисці з холодною водою. Дайте йому охолонути. Тим часом займіться начинкою рулетиків: змішайте фарш із пармезаном, яйцем, сіллю і перцем. Додайте дрібку мускатного горіха. Добре перемішайте фарш руками, поки не отримаєте однорідну суміш.

Злегка змоченими руками беріть порції фаршу та формуйте довгасті тюфтельки. Загорніть їх у капустяний лист. Продовжуйте в такий спосіб, поки не закінчаться інгредієнти. Після обгорніть кожен голубець довгою скибочкою бекону.

Покладіть рулети по одному на один прямокутник пергаментного паперу і закрийте їх, формуючи цукерочки, і добре загорнувши пергамент на кінцях.

Розкладіть голубці в пергаменті на деку і запікайте в розігрітій до 190 градусів духовці 25-30 хвилин. Вийміть із духовки й акуратно дістаньте голубці.

Перекладіть голубці з м'ясом на окремі тарілки та подавайте гарячими.

До такої страви чудово підійде салат зі свіжих овочів в андалузькому стилі.