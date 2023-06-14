Ідеальне літнє меню: рецепт андалузького овочевого салату

Цей салат зі свіжих овочів точно припаде вам до смаку.

Related video

Андалузький літній салат готується зі свіжих овочів та доповнюється оригінальною заправкою. Він відмінно підійде до м'яса, або риби, або може бути самостійною стравою. До того ж завжди приємно спробувати щось новеньке, цього разу з Іспанії. Він легкий та свіжий. І поки є свіжі овочі, цим потрібно користуватися.

В Іспанії цей салат називають Pipirrana. І часто доповнюють оливками, тунцем або навіть запеченою куркою. А якщо нарізати всі інгредієнти дуже дрібно, можна подавати його з брускеттами.

Рецепт салату опубліковано на сайті Olive Tomato.

Андалузький овочевий салат

Інгредієнти:

4 помідори;

2 огірки;

1 червоний солодкий перець;

1 зелений солодкий перець;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

4 столові ложки оливкової олії;

2 столові ложки оцту (винного чи яблучного);

сіль та чорний мелений перець до свого смаку;

зелень петрушки або базиліка для прикраси.

Помідори та огірки вимийте та наріжте кубиками. Перці очистить від насіння та наріжте тонкими смужками. Цибулю наріжте півкільцями. Часник подрібніть чи пропустіть через прес.

У мисці або чашці змішайте оливкову олію, оцет, сіль і перець. Додайте часник і добре перемішайте.

Додайте в салатник усі нарізані овочі, полийте заправкою та акуратно перемішайте, щоб вони вкрилися соусом.

Посипте салат зеленню та одразу подавайте.

Також ви можете приготувати іспанську олів'є. Це популярна страва у місцевих кафе та ресторанах.