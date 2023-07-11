Сытно и просто: рецепт картошки, запеченной в фольге с колбасками

Перед подачей зкартофель рекомендуем посыпать свежей рубленой зеленью, чтобы ее вкус был еще насыщеннее.

Related video

Когда не хватает времени долго готовить, можно воспользоваться рецептами простых, быстрых и аппетитных блюд, которые станут настоящей палочкой-выручалочкой для тех, кто очень занят, но хочет порадовать семью полноценным и вкусным обедом или ужином. Предлагаем вам рецепт кулинарного блогера Кристины. Такая картошка получается невероятно вкусной, а мясные колбаски утолят любой голод.

Картофель с колбасками

Ингредиенты:

картофель – 3 шт;

колбаски охотничьи – 6 шт;

сладкий перец – 1 шт;

помидоры – 2 шт;

лук красный – 1 шт;

кетчуп, майонез – 1,5 ст. л;

соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Способ приготовления:

Картофель помыть, почистить, разрезать на крупные куски. Охотничьи колбаски нарезать кусочками, перец почистить от семян, порезать дольками или тоже кубиками. Помидоры порезать крупными дольками, лук – полукольцами. Все ингредиенты выложить на противень, застеленный пергаментом, смешать с кетчупом с майонезом, добавить специи, снова все перемешать.

Накрыть фольгой и отправить в духовку, разогретую до 190 градусов, на 45 минут. Затем убрать фольгу и оставить еще на 5-10 минут, до готовности картофеля.

По желанию можно посыпать сыром, натертым на крупной терке, и подержать в духовке еще несколько минут.

Перед подачей картофель посыпать рубленой зеленью. Получается очень вкусно.

Ранее Фокус писал, как приготовить картофельную запеканку с сыром и чесноком.