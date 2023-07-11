Сытно и просто: рецепт картошки, запеченной в фольге с колбасками
Перед подачей зкартофель рекомендуем посыпать свежей рубленой зеленью, чтобы ее вкус был еще насыщеннее.
Когда не хватает времени долго готовить, можно воспользоваться рецептами простых, быстрых и аппетитных блюд, которые станут настоящей палочкой-выручалочкой для тех, кто очень занят, но хочет порадовать семью полноценным и вкусным обедом или ужином. Предлагаем вам рецепт кулинарного блогера Кристины. Такая картошка получается невероятно вкусной, а мясные колбаски утолят любой голод.
Картофель с колбасками
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт;
- колбаски охотничьи – 6 шт;
- сладкий перец – 1 шт;
- помидоры – 2 шт;
- лук красный – 1 шт;
- кетчуп, майонез – 1,5 ст. л;
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок.
Способ приготовления:
Картофель помыть, почистить, разрезать на крупные куски. Охотничьи колбаски нарезать кусочками, перец почистить от семян, порезать дольками или тоже кубиками. Помидоры порезать крупными дольками, лук – полукольцами. Все ингредиенты выложить на противень, застеленный пергаментом, смешать с кетчупом с майонезом, добавить специи, снова все перемешать.
Накрыть фольгой и отправить в духовку, разогретую до 190 градусов, на 45 минут. Затем убрать фольгу и оставить еще на 5-10 минут, до готовности картофеля.
По желанию можно посыпать сыром, натертым на крупной терке, и подержать в духовке еще несколько минут.
Перед подачей картофель посыпать рубленой зеленью. Получается очень вкусно.
Ранее Фокус писал, как приготовить картофельную запеканку с сыром и чесноком.