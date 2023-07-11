Ситно і просто: рецепт картоплі, запеченої у фользі з ковбасками

Перед подачею картоплю рекомендуємо посипати свіжою січеною зеленню, щоб її смак був ще більш насиченим.

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Коли бракує часу довго готувати, можна скористатися рецептами простих, швидких і апетитних страв, які стануть справжньою паличкою-виручалочкою для тих, хто дуже зайнятий, але хоче потішити сім'ю повноцінним і смачним обідом або вечерею. Пропонуємо вам рецепт кулінарної блогерки Крістіни. Така картопля виходить неймовірно смачною, а м'ясні ковбаски вгамують будь-який голод.

Картопля з ковбасками

Інгредієнти:

картопля — 3 шт;

ковбаски мисливські — 6 шт;

солодкий перець — 1 шт;

помідори — 2 шт;

цибуля червона — 1 шт;

кетчуп, майонез — 1,5 ст. л;

сіль, перець, паприка, сушений часник.

Спосіб приготування:

Картоплю помити, почистити, розрізати на великі шматки. Мисливські ковбаски нарізати шматочками, перець почистити від насіння, порізати часточками або теж кубиками. Помідори порізати великими часточками, цибулю — півкільцями. Усі інгредієнти викласти на деко, застелене пергаментом, змішати з кетчупом із майонезом, додати спеції, знову все перемішати.

Накрити фольгою і відправити в духовку, розігріту до 190 градусів, на 45 хвилин. Потім прибрати фольгу і залишити ще на 5-10 хвилин, до готовності картоплі.

За бажанням можна посипати сиром, натертим на крупній тертці, і потримати в духовці ще кілька хвилин.

Перед подачею картоплю посипати рубаною зеленню. Виходить дуже смачно.

Раніше Фокус писав, як приготувати картопляну запіканку з сиром і часником.