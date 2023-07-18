С чесноком и острым перцем: самый простой рецепт спагетти от итальянского шеф повара

Это вкусное блюдо, которое может приготовить даже начинающий кулинар.

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Итальянский шеф-повар Макс Мариола поделился своим рецептом спагетти с чили и чесночным маслом. И это очень простое блюдо, которое, как он сам говорит, умеют готовить все итальянцы.

Рецепт спагетти aglio olio peperoncino от Макса Мариолы — это "идеальное" блюдо для завершения долгого дня. И рецептом он поделился на сайте Daily Mail. Количество ингредиентов подбирайте под себя. И используйте именно спагетти, они лучше всего подойдут для этого блюда.

Если нет свежего острого перца чили, используйте сушеный.

Спагетти с чесноком и острым перцем

Ингредиенты:

петрушка;

спагетти;

чеснок;

острый перец;

оливковое масло;

сыр пекорино, базилик.

Нарежьте петрушку и чеснок, одновременно разогревая оливковое масло на большой сковороде.

Поместите стебли петрушки и чеснок в оливковое масло и дайте им обжариться, прежде чем достать их оттуда. Они должны отдать аромат.

Пока масло остается на плите, положите макароны в подсоленную воду и дайте закипеть.

Пока паста кипит, натрите пару зубчиков чеснока на терке, или пропустите через пресс, и положите в оливковое масло на сковороде. Добавьте острый перец, нарезанный колечками и мелко нарезанный пучок петрушки. Влейте чуть воды, в которой варились спагетти.

А затем, как только спагетти сварятся аль денте, поместите их на сковороду и хорошенько перемешайте, чтобы они впитали ароматы.

Можно добавить немного базилика и натертого сыра пекорино, или пармезана. И подавать спагетти.

В комментариях под постом шеф-повара тысячи его подписчиков отметили, что помнят вкус этих спагетти с детства.

"Боже мой, мой папа готовил для меня это блюдо, когда мне было грустно", — написала одна из подписчиц.

Также вы можете приготовить вкуснейшее песто из рукколы. Его можно подавать к брускеттам, или добавить его к макаронам, как ароматный соус.