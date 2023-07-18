С чесноком и острым перцем: самый простой рецепт спагетти от итальянского шеф повара
Это вкусное блюдо, которое может приготовить даже начинающий кулинар.
Итальянский шеф-повар Макс Мариола поделился своим рецептом спагетти с чили и чесночным маслом. И это очень простое блюдо, которое, как он сам говорит, умеют готовить все итальянцы.
Рецепт спагетти aglio olio peperoncino от Макса Мариолы — это "идеальное" блюдо для завершения долгого дня. И рецептом он поделился на сайте Daily Mail. Количество ингредиентов подбирайте под себя. И используйте именно спагетти, они лучше всего подойдут для этого блюда.
Если нет свежего острого перца чили, используйте сушеный.
Спагетти с чесноком и острым перцем
Ингредиенты:
- петрушка;
- спагетти;
- чеснок;
- острый перец;
- оливковое масло;
- сыр пекорино, базилик.
Нарежьте петрушку и чеснок, одновременно разогревая оливковое масло на большой сковороде.
Поместите стебли петрушки и чеснок в оливковое масло и дайте им обжариться, прежде чем достать их оттуда. Они должны отдать аромат.
Пока масло остается на плите, положите макароны в подсоленную воду и дайте закипеть.
Пока паста кипит, натрите пару зубчиков чеснока на терке, или пропустите через пресс, и положите в оливковое масло на сковороде. Добавьте острый перец, нарезанный колечками и мелко нарезанный пучок петрушки. Влейте чуть воды, в которой варились спагетти.
А затем, как только спагетти сварятся аль денте, поместите их на сковороду и хорошенько перемешайте, чтобы они впитали ароматы.
Можно добавить немного базилика и натертого сыра пекорино, или пармезана. И подавать спагетти.
В комментариях под постом шеф-повара тысячи его подписчиков отметили, что помнят вкус этих спагетти с детства.
"Боже мой, мой папа готовил для меня это блюдо, когда мне было грустно", — написала одна из подписчиц.
Также вы можете приготовить вкуснейшее песто из рукколы. Его можно подавать к брускеттам, или добавить его к макаронам, как ароматный соус.