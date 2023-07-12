Вкуснейший летний соус: как приготовить песто из рукколы

Песто – это универсальный соус, который подойдет к макаронам, мясу и рыбе.

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Песто – это национальное итальянское блюдо, которое готовят из ароматных трав с орехами, сыром и оливковым маслом.

Это идеальное дополнение к макаронам, рису, блюдам из мяса и рыбы, его также можно использовать для брускетт и бутербродов. А еще песто заправляют салаты и дополняют им пиццу.

Самый распространенный вид песто – из базилика. Но его готовят и из других ароматных трав. Например, из рукколы. Так что, если вы любите этот горчичный привкус, то песто из рукколы, рецепт которого был опубликован на сайте Cucchiaio, вам точно понравится. К слову, рукколу культивируют с древних времен. Римляне ценили ее за пикантный вкус и дополняли блюда ее семенами.

Песто из рукколы

Ингредиенты:

100 г рукколы;

50 г очищенных и поджаренных грецких орехов;

50 г тертого сыра пекорино;

50 г тертого сыра пармезан;

1 зубчик чеснока;

оливковое масло, соль, перец.

Чтобы приготовить соус песто из рукколы, соберите все ингредиенты в чашу миксера или обычный блендер. И измельчайте, пока масса не станет однородной. Пробуйте песто в процессе, возможно, вам захочется добавить больше чеснока, сыра, или оливкового масла.

Но в любом случае у вас должен получиться однородный крем.

Готовый соус песто можно использовать сразу же, чтобы заправить макароны, разбавив его небольшим количеством воды, в которой варились макароны, или вы можете переложить песто в герметичный стеклянный контейнер, покрыть пленкой масла и поместить в холодильник, где он будет храниться в течение нескольких дней. С такими же ингредиентами можно приготовить и песто из базилика. Но для него обычно используют кедровые орешки.

Также вы можете попробовать приготовить песто из баклажанов. По сути, это привычная нам икра из баклажанов, но с интересными ингредиентами, которые добавят блюду пикантности.