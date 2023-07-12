Надзвичайно смачний літній соус: як приготувати песто з руколи

Песто — це універсальний соус, який підійде до макаронів, м'яса та риби.

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Песто — це національна італійська страва, яку готують з ароматних трав з горіхами, сиром і оливковою олією.

Це ідеальне доповнення до макаронів, рису, страв із м'яса та риби, його також можна використовувати для брускет і бутербродів. А ще песто заправляють салати та доповнюють ним піцу.

Найпоширеніший вид песто — з базиліку. Але його готують і з інших ароматних трав. Наприклад, із руколи. Тож, якщо ви любите цей гірчичний присмак, то песто з руколи, рецепт якого був опублікований на сайті Cucchiaio, вам точно сподобається. До слова, руколу культивують з давніх часів. Римляни цінували її за пікантний смак і доповнювали страви її насінням.

Песто з руколи

Інгредієнти:

100 г руколи;

50 г очищених і підсмажених волоських горіхів;

50 г тертого сиру пекоріно;

50 г тертого сиру пармезан;

1 зубчик часнику;

оливкова олія, сіль, перець.

Щоб приготувати соус песто з руколи, зберіть усі інгредієнти в чашу міксера або звичайний блендер. І подрібнюйте, поки маса не стане однорідною. Пробуйте песто в процесі, можливо, вам захочеться додати більше часнику, сиру або оливкової олії.

Але в будь-якому разі у вас має вийти однорідний крем.

Готовий соус песто можна використати одразу ж, щоб заправити макарони, розбавивши його невеликою кількістю води, в якій варилися макарони, або ви можете перекласти песто в герметичний скляний контейнер, покрити плівкою олії та помістити в холодильник, де він зберігатиметься протягом кількох днів. З такими самими інгредієнтами можна приготувати й песто з базиліку. Але для нього зазвичай використовують кедрові горішки.

Також ви можете спробувати приготувати песто з баклажанів. По суті, це звична нам ікра з баклажанів, але з цікавими інгредієнтами, які додадуть страві пікантності.