Очень просто и очень вкусно. Рецепт сицилийской пасты с креветками в сливочном соусе
Эту пасту с густым ароматным соусом очень просто приготовить и ее вкус вас поразит.
Сицилийскую пасту со сливочным соусом и креветками – очень просто приготовить. Так что пусть набор ингредиентов вас не пугает.
Она получится нежной и очень вкусной, с нотками чеснока и белого вина. Рецептом поделился украинский кулинарный блогер Евгений Ясенов.
Для этого рецепта лучше брать длинную пасту. Вроде спагетти, или лингвини.
Сицилийская паста с креветками в сливочном соусе
Ингредиенты:
- спагетти – 150 г;
- креветки – 200 г;
- твердый сыр (лучше всего пармезан) – 30-40 г;
- сливки – 150 мл;
- вино сухое белое – 30 мл;
- масло сливочное – 40 г;
- масло растительное;
- одна маленькая луковица;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль, перец, паприка, зелень.
Промываем и очищаем креветки. Добавляем к ним соль, перец и немного паприки. Все перемешиваем и оставляем мариноваться минут на 10-15.
Ставим вариться спагетти. Делать это нужно так, чтобы они получились аль денте. То есть слегка упругими внутри. Варите их так, как указано на упаковке. А после откиньте на друшлаг.
После этого разогреваем сковороду.
Слегка смазываем ее растительным маслом и добавляем половину порции сливочного масла. Жарим замариновавшиеся креветки с каждой стороны по паре минут и откладываем в отдельную посуду.
Добавляем на сковороду остатки сливочного масла, обжариваем нарезанный мелкими кубиками лук, мелко нарезанный чеснок и затем вливаем белое вино.
Перемешиваем, чтобы алкоголь испарился, это займет минуты три. Вливаем сливки и перемешиваем, прогревая. Спагетти к этому моменту уже должны быть готовы и отдыхать в друшлаге. Так кладите их в соус, добавляйте тертый пармезан, посолите, поперчите и положите креветки. Перемешайте хорошо, чтобы все ингредиенты были в соусе и подавайте к столу. В тарелке можете посыпать дополнительной порцией пармезана.
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