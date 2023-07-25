Перекус на скорую руку: рецепт хрустящего и ароматного багета с чесноком

Вкуснее всего такой багет в теплом виде.

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Чесночный багет – идеальный перекус для тех, кто любит что-то острое, сытное и с пикантным вкусом. Приготовить его очень просто по рецепту из блога "Рецепты каждый день", и времени это заберет совершенно немного. Для тех, кто проголодался после работы, такое блюдо будет в самый раз: хрустящее, сытное и ароматное.

Чесночный багет

Ингредиенты:

чеснок – 1 головка;

зелень – 1 пучок;

сливочное масло – 100 гр;

паприка – 1 ч. л;

соль, перец – по вкусу;

сыр твердый, натертый на терке, – 60 гр.

оливковое масло – 50 мл.

Способ приготовления:

С чеснока срезать верхушку, слегка очистить от шелухи и поставить на лист фольги. Полить оливковым маслом, солить и перчить по вкусу. Завернуть чеснок в фольгу и отправить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку минут на 30.

В глубокой миске смешать сливочное масло комнатной температуры, запеченный чеснок, паприку, тертый сыр, мелко порубленную свежую зелень и молотый перец по вкусу. Все перетереть до однородной консистенции. Можно для этого воспользоваться погружным блендером.

Багет разрезать вдоль на две половины, смазать чесночно-сырной массой, после чего поставить в духовку все при тех же 200 градусах на 10-12 минут, пока не появится золотистая корочка.

Вкуснее всего такой багет в теплом виде.

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