Перекус на скорую руку: рецепт хрустящего и ароматного багета с чесноком
Вкуснее всего такой багет в теплом виде.
Чесночный багет – идеальный перекус для тех, кто любит что-то острое, сытное и с пикантным вкусом. Приготовить его очень просто по рецепту из блога "Рецепты каждый день", и времени это заберет совершенно немного. Для тех, кто проголодался после работы, такое блюдо будет в самый раз: хрустящее, сытное и ароматное.
Чесночный багет
Ингредиенты:
- чеснок – 1 головка;
- зелень – 1 пучок;
- сливочное масло – 100 гр;
- паприка – 1 ч. л;
- соль, перец – по вкусу;
- сыр твердый, натертый на терке, – 60 гр.
- оливковое масло – 50 мл.
Способ приготовления:
С чеснока срезать верхушку, слегка очистить от шелухи и поставить на лист фольги. Полить оливковым маслом, солить и перчить по вкусу. Завернуть чеснок в фольгу и отправить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку минут на 30.
В глубокой миске смешать сливочное масло комнатной температуры, запеченный чеснок, паприку, тертый сыр, мелко порубленную свежую зелень и молотый перец по вкусу. Все перетереть до однородной консистенции. Можно для этого воспользоваться погружным блендером.
Багет разрезать вдоль на две половины, смазать чесночно-сырной массой, после чего поставить в духовку все при тех же 200 градусах на 10-12 минут, пока не появится золотистая корочка.
Вкуснее всего такой багет в теплом виде.
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