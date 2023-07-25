Перекус нашвидкуруч: рецепт хрусткого й ароматного багета з часником

Найбільше смакує такий багет у теплому вигляді.

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Часниковий багет — ідеальний перекус для тих, хто полюбляє щось гостре, ситне і з пікантним смаком. Приготувати його дуже просто за рецептом із блогу "Рецепти щодня", і часу це забере зовсім небагато. Для тих, хто зголоднів після роботи, така страва буде якраз у нагоді: хрустка, ситна й ароматна.

Часниковий багет

Інгредієнти:

часник — 1 головка;

зелень — 1 пучок;

вершкове масло — 100 г;

паприка — 1 ч. л;

сіль, перець — за смаком;

сир твердий, натертий на тертці, — 60 г.

оливкова олія — 50 мл.

Спосіб приготування:

З часнику зрізати верхівку, злегка очистити від лушпиння і поставити на лист фольги. Полити оливковою олією, солити і перчити за смаком. Загорнути часник у фольгу і відправити запікатися в розігріту до 200 градусів духовку хвилин на 30.

У глибокій мисці змішати вершкове масло кімнатної температури, запечений часник, паприку, тертий сир, дрібно порубану свіжу зелень і мелений перець за смаком. Усе перетерти до однорідної консистенції. Можна для цього скористатися блендером.

Багет розрізати вздовж на дві половини, змастити часниково-сирною масою, після чого поставити в духовку за тих самих 200 градусів на 10-12 хвилин, поки не з'явиться золотиста скоринка.

Найсмачніший такий багет у теплому вигляді.

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