Лінива самса за 20 хвилин: легкий рецепт швидкого та поживного перекусу

Листкове тісто для самси з успіхом замінить лаваш.

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Самса або самоса — це пиріжки з листкового тіста із солоною начинкою найчастіше трикутної форми, обсмажені в олії або запечені в духовці. Вони користуються величезною популярністю як перекус, тому не дивно, що їх можна купити в кіосках із вуличною їжею. Однак дуже просто її приготувати й удома, замінивши листкове тісто лавашем. Виходить куди швидше, але не менш смачно. Пропонуємо спробувати рецепт із блогу "Рецепти щодня".

Лінива самса з м'ясом і сиром

Інгредієнти:

фарш яловичий (можна курячий) — 400 г;

цибуля — 1 шт.;

сир — 100 г;

яйце — 1 шт.;

лаваш — 2 шт.;

кунжут — 5 г;

сіль і перець — до смаку.

Спосіб приготування:

У блендері подрібнити почищену цибулю, змішати її з фаршем, туди ж додати яєчний білок, сіль і чорний перець, усе перемішати.

Лаваш нарізати на смужки завширшки 10 см, розмазати по них тонким шаром фарш і посипати натертим сиром, а потім згорнути все трикутником.

Отриману самсу викласти на деко, можна підкласти під випічку пергаментний папір, змастити вироби жовтком, посипати кунжутом і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20-25 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати ліниві хачапурі.