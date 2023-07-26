Картофельные пирожки всего из двух ингредиентов: простейший рецепт вкусного перекуса

При желании такие пирожки можно начинить сыром.

Related video

Аппетитные, вкусные и с самым минимумом ингредиентов картофельные пирожки – хорошее решение для быстрого перекуса, если у вас совершенно нет времени на готовку, а в холодильнике осталось немного картофельного пюре. Как быстро приготовить потрясающее блюдо для всей семьи, рассказали в кулинарном блоге "Кулинарная книга".

Картофельные пирожки

Ингредиенты:

картофель – 500 гр;

крахмал – 80 гр;

сыр по желанию.

Способ приготовления:

Для пирожков можно взять оставшееся после ужина или обеда картофельное пюре. Если его нет, то тогда картофель отварить в подсоленной воде и сделать из него пюре. Далее добавить в него соль и крахмал, и все хорошо перемешать, замесить тесто.

Разделить тесто на 9-10 кусочков и сформировать пирожки. При желании в центр каждого пирожка можно положить немного сыра. Завернуть тесто вокруг начинки.

Пирожки обжарить в течении 5-7 минут на масле на сковороде с обеих сторон до румяной корочки. Также такие пирожки можно печь. Для этого их необходимо отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15 минут.

Ранее Фокус писал, как быстро приготовить ленивую самсу.