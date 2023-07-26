Картопляні пиріжки всього з двох інгредієнтів: найпростіший рецепт смачного перекусу

За бажання такі пиріжки можна начинити сиром.

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Апетитні, смачні та з мінімумом інгредієнтів картопляні пиріжки — гарне рішення для швидкого перекусу, якщо ви зовсім не маєте часу на готування, а в холодильнику залишилося трохи картопляного пюре. Як швидко приготувати приголомшливу страву для всієї родини, розповіли в кулінарному блозі "Кулінарна книга".

Картопляні пиріжки

Інгредієнти:

картопля — 500 г;

крохмаль — 80 г;

сир за бажанням.

Спосіб приготування:

Для пиріжків можна взяти картопляне пюре, що залишилося після вечері або обіду. Якщо його немає, то тоді картоплю відварити в підсоленій воді та зробити з неї пюре. Далі додати в нього сіль і крохмаль, і все добре перемішати, замісити тісто.

Розділити тісто на 9-10 шматочків і сформувати пиріжки. За бажання в центр кожного пиріжка можна покласти трохи сиру. Загорнути тісто навколо начинки.

Пиріжки обсмажити протягом 5-7 хвилин на олії на сковороді з обох боків до рум'яної скоринки. Також такі пиріжки можна пекти. Для цього їх необхідно відправити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 15 хвилин.

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