Заготовки на зиму: рецепт варенья из черешни с орехами

Косточки из черешен нудно доставать так, чтобы не было сквозных отверстий.

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Варенье из черешни с орехами требует времени, поскольку каждую ягоду надо очистить от косточки и заполнить орехом, однако такое угощение станет настоящей изюминкой ваших зимних запасов и восхитит гостей. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Закатки на зиму".

Веренье из черешни с орехами

Ингредиенты:

черешня – 1 кг;

сахар – 1 кг;

вода – полтора стакана;

ваниль – 1/4 ч. л;

лимон – 1 шт;

грецкие орехи – 200-300 гр.

Способ приготовления:

Черешню помыть, дать стечь воде, очистить от косточек. Для этого можно воспользоваться обычной женской шпилькой для волос. Специальные приспособления для отделения косточек лучше не использовать, поскольку они пробивают черешню насквозь.

Грецкие орехи нарезать кусочками размером с косточку черешни и вложить внутрь каждой черешни.

В глубокой посуде сахар залить водой и, помешивая, довести до кипения. Снять сироп с огня, залить им черешню так, чтобы он полностью покрыл плоды, и оставить на три часа. Затем необходимо варить черешню на слабом огне до тех пор, пока плоды не станут прозрачными. При варке сироп не должен кипеть, чтобы ягоды черешни остались целыми.

За 10 минут до конца варки добавить в варенье сок лимона, за пять минут до готовности всыпать ваниль или ванильный сахар.

Горячее варенье разлить в чистые стерилизованные банки и закатать, укутать до полного остывания.

Ранее Фокус писал, как приготовить варенье из арбузных корочек.