Заготовки на зиму: рецепт варення з черешні з горіхами

Кісточки з черешень потрібно діставати так, щоб не було наскрізних отворів.

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Варення з черешні з горіхами потребує часу, оскільки кожну ягоду треба очистити від кісточки та заповнити горіхом, проте таке частування стане справжньою родзинкою ваших зимових запасів і вразить гостей. Як його приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Закатки на зиму".

Верення з черешні з горіхами

Інгредієнти:

черешня — 1 кг;

цукор — 1 кг;

вода — півтори склянки;

ваніль — 1/4 ч. л;

лимон — 1 шт;

волоські горіхи — 200-300 г.

Спосіб приготування:

Черешню помити, дати стекти воді, очистити від кісточок. Для цього можна скористатися звичайною жіночою шпилькою для волосся. Спеціальні пристосування для відділення кісточок краще не використовувати, оскільки вони пробивають черешню наскрізь.

Волоські горіхи нарізати шматочками розміром із кісточку черешні та вкласти всередину кожної черешні.

У глибокому посуді цукор залити водою і, помішуючи, довести до кипіння. Зняти сироп з вогню, залити ним черешню так, щоб він повністю покрив плоди, і залишити на три години. Потім необхідно варити черешню на слабкому вогні доти, доки плоди не стануть прозорими. Під час варіння сироп не повинен кипіти, щоб ягоди черешні залишилися цілими.

За 10 хвилин до кінця варіння додати у варення сік лимона, за п'ять хвилин до готовності всипати ваніль або ванільний цукор.

Гаряче варення розлити в чисті стерилізовані банки і закатати, укутати до повного охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати варення з кавунових кірочок.