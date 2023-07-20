Доступна екзотика взимку: рецепт варення з кавунових кірочок

Таке варення ідеально підходить для випічки та до чаю.

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У сезон заготовок і консервації досвідчені господині відправляють під кришечку все, що росте в саду й на городі. Однак далеко не всі куштували варення з кавунових кірочок. Воно не користується особливою популярністю, а даремно, оскільки приготоване таким способом воно дасть фору іншим видам варення. Шкірочки нагадують скоріше цукати в сиропі, а взимку чудово йдуть до чаю або як начинка для випічки. Рецептом такого варення поділилися в блозі "Закатки на зиму", і ми пропонуємо вам звернути на нього увагу.

Варення з кавунових кірочок

Інгредієнти:

кавунові кірки — 1 кг;

цукор — 1,5 кг;

вода;

ванілін — до смаку;

сода — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Товстошкірі кавунові кірки очистити від зеленої шкірки та рожевих залишків м'якоті, нарізати часточками фігурним ножем і наколоти кожну часточку виделкою.

Після цього скласти кірки в глибокий посуд, залити водою з содою на чотири години. На кілограм кірочок необхідно півтори склянки гарячої води, у якій розчинено дві чайні ложки соди, змішані з трьома склянками холодної води.

Через чотири години воду злити, кірки промити під проточною водою.

Окремо зварити сироп із розрахунку на кілограм кірок півтора кілограма цукру таприблизно літр води. Проварити в цьому сиропі кірки хвилин 30, відключити й залишити так до наступного дня.

На другий день треба варити на повільному вогні, помішуючи. Довго, до ніби прозорості, бурштинового кольору. Якщо сироп википає, то можна долити окропу. Наприкінці додати ванілін.

Розкласти варення у стерильні банки і закатати. Шкірки в банці мають бути покриті сиропом.

Також можна зробити цукати, якщо розкласти готові кірочки з варення на тарілку та поставити на сонечко до утворення зверху цукрової скоринки.

Раніше Фокус писав, як приготувати варення зі смородини без варіння.