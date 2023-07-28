Роскошный десерт из простых ингредиентов: простой рецепт торта "Шантильи"

Торт "Шантильи" — это классическая выпечка со взбитыми сливками и заварным кремом.

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Торт "Шантильи" – это именно тот торт, который должен попробовать каждый. Мягкий бисквит , взбитые сливки и заварной крем создают вместе изысканный десерт. Его часто подают в кондитерских и ресторанах, но его можно приготовить и самостоятельно. Это просто, просто отнимет немного времени. Рецепт был опубликован на кулинарном сайте Cucchiaio.

Торт "Шантильи" — один из самых известных европейских десертов. Он нежный и нарядный и обладает потрясающим вкусом.

Торта "Шантильи"

Ингредиенты:

Для бисквита:

140 г яиц (около 3 средних яиц);

140 г желтка (около 6 желтков);

170 г сахарного песка;

80 г муки;

40 г картофельного крахмала;

Для сиропа:

100 г воды;

50 г сахарного песка;

апельсиновой цедры;

лимонная цедра.

Для украшения:

600 г взбитых сливок;

60 г сахарной пудры;

250 г заварного крема.

Для заварного крема:

4 желтка;

100 г сахара;

30 г муки;

1/2 литра молока;

ваниль или тертая цедра лимона.

За несколько часов до приготовления торта "Шантильи" приготовьте сироп. Доведите воду и сахар до кипения с цедрой апельсина и лимона. Периодически помешивайте и, когда сахар полностью растворится, выключите огонь, оставив кожуру настояться на несколько часов. При приготовлении торта начните взбивать яйца, желтки и сахар в планетарном миксере (или в чаше с миксером).

Когда вы получите прозрачную и пенистую массу, добавляйте понемногу просеянную муку и крахмал, продолжая работать, чтобы они идеально смешались. Переложить смесь в смазанную маслом и посыпанную мукой разъемную форму диаметром 21 см и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут.

Выньте бисквит из духовки и дайте ему остыть. Когда он остынет, снимите с краев и поверхности легкую румяную корочку от готовки. Затем разрежьте его на три коржа и отложите в сторону.

Тем временем приготовьте заварной крем.

Молоко должно быть цельным и свежим. В этом рецепте мы используем только яичные желтки. Есть рецепты, где используют целое яйцо, но яичный белок делает крем более густым, а также влияет на вкус. В этом рецепте использует мука, но можно также использовать рисовый крахмал (для хорошей кремообразности) и кукурузный крахмал (для хорошей структуры).

Можно также использовать вместо части молока сливки, что безусловно делает крем насыщеннее по вкусу.

Заварной крем должен пахнуть ванилью, но вы также можете придать ему другой вкус, например, цитрусовый. Чтобы приготовить идеальный заварной крем, смешайте яичные желтки с сахаром в кастрюле с помощью деревянной ложки. Постепенно добавляйте муку, не переставая помешивать, пока смесь не смешается.

Постепенно влейте, постоянно помешивая, горячее молоко, в которое вы положили немного ванили или немного тертой цедры лимона. Поставить на огонь, продолжая помешивать, кипятить 3-4 минуты. Не превышайте температуру 82 градуса. Таким образом, вы получите гладкий заварной крем без неприятных привкусов вареного яйца.

Перелейте его в миску и дайте остыть, время от времени перемешивая, чтобы на поверхности заварного крема не образовалась пленка.

После приготовления заварного крема приготовьте очень холодные сливки из холодильника вместе с сахарной пудрой: они должны быть взбитыми, но оставаться блестящими.

Соберите торт. Выложите первый корж на рабочую поверхность или сервировочную тарелку. С помощью кисточки слегка смочите ее сиропом. Затем распределите слой взбитых сливок с помощью шпателя.

Накройте вторым коржом, смочите его сиропом, смажьте слоем крема и накройте третьим. Слегка прижмите, также смочите сиропом его и смажьте небольшим количеством крема. Хорошо разровняйте и переложите оставшийся крем в два мешочка, один с плоской насадкой, а другой с насадкой в ​​форме звезды.

Бока торта смажьте кремом, используя лопаточку. Украсьте верх торта кремом и взбитыми сливками. Торт можно сразу подавать к столу, а можно охладить в холодильнике.

Также вы можете приготовить вкуснейший ванильный пудинг.