Розкішний десерт із простих інгредієнтів: простий рецепт торта "Шантильї"

Торт "Шантильї" — це класична випічка зі збитими вершками та заварним кремом.

Related video

Торт "Шантильї" — це саме той торт, який повинен спробувати кожен. М'який бісквіт, збиті вершки та заварний крем створюють разом вишуканий десерт. Його часто подають у кондитерських та ресторанах, але його можна приготувати і самостійно. Це просто, просто забере трохи часу. Рецепт був опублікований на кулінарному сайті Cucchiaio.

Торт "Шантильї" — один із найвідоміших європейських десертів. Він ніжний і ошатний і має приголомшливий смак.

Торт "Шантильї"

Інгредієнти:

Для бісквіта:

140 г яєць (близько 3 середніх яєць);

140 г жовтка (близько 6 жовтків);

170 г цукрового піску;

80 г борошна;

40 г картопляного крохмалю;

Для сиропу:

100 г води;

50 г цукрового піску;

апельсинової цедри;

лимонна цедра.

Для прикраси:

600 г збитих вершків;

60 г цукрової пудри;

250 г заварного крему.

Для заварного крему:

4 жовтки;

100 г цукру;

30 г борошна;

1/2 літра молока;

ваніль або терта цедра лимона.

За кілька годин до приготування торта "Шантильї" приготуйте сироп. Доведіть воду і цукор до кипіння з цедрою апельсина і лимона. Періодично помішуйте і, коли цукор повністю розчиниться, вимкніть вогонь, залишивши шкірку настоятися на кілька годин. При приготуванні торта почніть збивати яйця, жовтки та цукор у планетарному міксері (або в чаші з міксером).

Коли ви отримаєте прозору і пінисту масу, додавайте потроху просіяне борошно і крохмаль, продовжуючи працювати, щоб вони ідеально змішалися. Перекласти суміш у змащену олією і посипану борошном роз'ємну форму діаметром 21 см і поставити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 25-35 хвилин.

Вийміть бісквіт із духовки і дайте йому охолонути. Коли він охолоне, зніміть з країв і поверхні легку рум'яну скоринку від готування. Потім розріжте його на три коржі та відкладіть убік.

Тим часом приготуйте заварний крем.

Молоко має бути цілісним і свіжим. У цьому рецепті ми використовуємо тільки яєчні жовтки. Є рецепти, де використовують ціле яйце, але яєчний білок робить крем густішим, а також впливає на смак. У цьому рецепті використовується борошно, але можна також використовувати рисовий крохмаль (для гарної кремоподібності) і кукурудзяний крохмаль (для гарної структури).

Можна також використовувати замість частини молока вершки, що безумовно робить крем більш насиченим до свого смаку.

Заварний крем має пахнути ваніллю, але ви також можете надати йому іншого смаку, наприклад, цитрусового. Щоб приготувати ідеальний заварний крем, змішайте яєчні жовтки з цукром у каструлі за допомогою дерев'яної ложки. Поступово додавайте борошно, не перестаючи помішувати, поки суміш не змішається.

Поступово влийте, постійно помішуючи, гаряче молоко, в яке ви поклали трохи ванілі або трохи тертої цедри лимона. Поставити на вогонь, продовжуючи помішувати, кип'ятити 3-4 хвилини. Не перевищуйте температуру 82 градуси. Таким чином, ви отримаєте гладкий заварний крем без неприємних присмаків вареного яйця.

Перелийте його в миску і дайте охолонути, час від часу перемішуючи, щоб на поверхні заварного крему не утворилася плівка.

Після приготування заварного крему приготуйте дуже холодні вершки з холодильника разом із цукровою пудрою: вони мають бути збитими, але залишатися блискучими.

Зберіть торт. Викладіть перший корж на робочу поверхню або сервірувальну тарілку. За допомогою пензлика злегка змочіть її сиропом. Потім розподіліть шар збитих вершків за допомогою шпателя.

Накрийте другим коржем, змочіть його сиропом, змастіть шаром крему і накрийте третім. Злегка притисніть, також змочіть сиропом його і змастіть невеликою кількістю крему. Добре розрівняйте і перекладіть крем, що залишився, у два мішечки, один із плоскою насадкою, а інший із насадкою у формі зірки.

Боки торта змастіть кремом, використовуючи лопаточку. Прикрасьте верх торта кремом і збитими вершками. Торт можна одразу подавати до столу, а можна охолодити в холодильнику.

Також ви можете приготувати дуже смачний ванільний пудинг.