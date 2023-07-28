Как в школьном буфете: рецепт мягких булочек с крошкой (видео)

Булочки выходят вкусными и ароматными.

Related video

Каждый, кто ходил в школе в столовую или буфет, наверняка, помнят сдобные булочки со сладкой крошкой. Приготовить такие же дома совершенно просто. Для тех, кто хочет вспомнить вкус детства, предлагаем воспользоваться рецептом кулинарного блогера Светланы Бауэр и приготовить такую выпечку.

Пышные булочки с крошкой

Ингредиенты:

Для опары:

теплое молоко – 250 гр;

сахар – 1 ст. л;

дрожжи сухие – 7 гр (сырые – 21 гр);

мука – 4 ст. л.

Для теста:

яйцо – 1 шт;

мука – 300-350 гр;

ванильный сахар – 1 п;

сахар – 40 гр;

растительное масло – 30 мл.

Для штрейзеля (крошка):

мука – 3 ст. л;

сахар – 2 ст. л;

ванильный сахар – 1 ч. л;

сливочное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сначала делаем опару. Для этого в теплое молоко добавить сахара, дрожжи и муку, все смешать и оставить на 15 минут.

В подошедшую опару всыпать сахар, влить растительное масло, ванильный сахар и остальную просеянную муку. Муку необходимо добавлять постепенно, тесто должно быть мягкое и слегка липнуть к рукам.

Поставить тесто на час на расстойку, после чего сформировать булочки и оставить еще на 25 минут, пока они увеличатся в размере. Сделать крошку, посыпать ею булочки и выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 20 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить заварное дрожжевое тесто для пирожков за несколько минут.