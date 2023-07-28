Як у шкільному буфеті: рецепт м'яких булочок із крихтою (відео)
Булочки виходять смачними й ароматними.
Кожен, хто ходив у школі в їдальню або буфет, напевно, пам'ятає здобні булочки з солодкою крихтою. Приготувати такі ж вдома абсолютно просто. Для тих, хто хоче згадати смак дитинства, пропонуємо скористатися рецептом кулінарної блогерки Світлани Бауер і приготувати таку випічку.
Пишні булочки з крихтою
Інгредієнти:
Для опари:
- тепле молоко — 250 г;
- цукор — 1 ст. л;
- дріжджі сухі — 7 гр (сирі — 21 г);
- борошно — 4 ст. л.
Для тіста:
- яйце — 1 шт;
- борошно — 300-350 г;
- ванільний цукор — 1 п;
- цукор — 40 г;
- рослинна олія — 30 мл.
Для штрейзеля (крихта):
- борошно — 3 ст. л;
- цукор — 2 ст. л;
- ванільний цукор — 1 ч. л;
- вершкове масло — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Спочатку робимо опару. Для цього в тепле молоко додати цукру, дріжджі та борошно, все змішати і залишити на 15 хвилин.
У опару, що підійшла, всипати цукор, влити олію, ванільний цукор і решту просіяного борошна. Борошно необхідно додавати поступово, тісто має бути м'яким і злегка липнути до рук.
Поставити тісто на годину на вистоювання, після чого сформувати булочки і залишити ще на 25 хвилин, поки вони збільшаться в розмірі. Зробити крихту, посипати нею булочки і випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, 20 хвилин.
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