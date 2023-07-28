Як у шкільному буфеті: рецепт м'яких булочок із крихтою (відео)

Булочки виходять смачними й ароматними.

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Кожен, хто ходив у школі в їдальню або буфет, напевно, пам'ятає здобні булочки з солодкою крихтою. Приготувати такі ж вдома абсолютно просто. Для тих, хто хоче згадати смак дитинства, пропонуємо скористатися рецептом кулінарної блогерки Світлани Бауер і приготувати таку випічку.

Пишні булочки з крихтою

Інгредієнти:

Для опари:

тепле молоко — 250 г;

цукор — 1 ст. л;

дріжджі сухі — 7 гр (сирі — 21 г);

борошно — 4 ст. л.

Для тіста:

яйце — 1 шт;

борошно — 300-350 г;

ванільний цукор — 1 п;

цукор — 40 г;

рослинна олія — 30 мл.

Для штрейзеля (крихта):

борошно — 3 ст. л;

цукор — 2 ст. л;

ванільний цукор — 1 ч. л;

вершкове масло — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Спочатку робимо опару. Для цього в тепле молоко додати цукру, дріжджі та борошно, все змішати і залишити на 15 хвилин.

У опару, що підійшла, всипати цукор, влити олію, ванільний цукор і решту просіяного борошна. Борошно необхідно додавати поступово, тісто має бути м'яким і злегка липнути до рук.

Поставити тісто на годину на вистоювання, після чого сформувати булочки і залишити ще на 25 хвилин, поки вони збільшаться в розмірі. Зробити крихту, посипати нею булочки і випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, 20 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати заварне дріжджове тісто для пиріжків за кілька хвилин.