Десерт из лаваша: рецепт творожно-ягодного рулета без хлопот с тестом

При желании творог можно подсластить.

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Лаваш – настолько универсальный ингредиент, что прекрасно подходит для приготовления не только шаурмы, рулетов и прочих перекусов с начинкой, но и для десертов. Кулинарный блогер Наталья рассказала, как приготовить вкуснейший творожно-ягодный рулет в лаваше. На него уйдет чуть более получаса, а результат приятно удивит и порадует сочетанием вкусов.

Творожно-ягодный рулет в лаваше

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт;

творог обезжиренный – 300 гр;

яйцо – 2 шт;

ягоды – 150 гр;

подсластитель — по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокую посуду выложить творог, добавить в него одно яйцо полностью и один яичный белок, все хорошо перемешать. При желании массу можно подсластить. Оставшийся желток пока отставить в сторонку.

На столе развернуть лаваш, выложить на него творог, равномерно распределив массу по всей поверхности. На творог выложить ягоды. Это может быть малина, клубника, черника и другие.

Противень застелить пергаментом для выпечки, аккуратно выложить на него противень. Верх рулета смазать яичным желтком с помощью кисточки.

Духовку разогреть до 180 градусов и отправить в нее рулет на 20-25 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить рулет из лаваша с красной рыбой.