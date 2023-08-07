Быстрый и сытный перекус: рецепт сырных треугольников
Такие треугольнички на столе долго не задержатся.
Еда, которую можно взять с собой на работу, учебу, на прогулку, перекусить, пока готовится полноценный ужин или обед, всегда пользовалась большим спросом. Рецептов разнообразных перекусов очень много, и сегодня мы предлагаем вам еще один – сырные треугольники. Как их приготовить, рассказали в блоге "Рецепты каждый день". Это сытное и вкусное блюдо утолит голод, а для его приготовления не требуются какие-то исключительные навыки.
Сырные треугольники
Ингредиенты:
- твердый сыр – 100 гр;
- брынза – 100 гр;
- укроп и петрушка – 2 веточки;
- яйцо – 1 шт;
- сода – 1 ч. л;
- соль – 0,5 ч. л;
- мука – 250 гр;
- растительное масло – для жарки.
Для приготовления треугольников берите свежие и качественные продукты.
Способ приготовления:
Твердый сыр натереть на терке, добавить к нему в глубокую миску порезанную мелкими кусочками брынзу, яйцо, молоко, соль, соду, зелень и все перемешать.
В полученную массу ввести просеянную муку, замесить тесто. Все накрыть пищевой пленкой и оставить на 10 минут.
Далее приступаем к формированию треугольничков. Готовое тесто раскатать в прямоугольник толщиной 0,7 сантиметров т разрезать его на квадраты размером 7-8 сантиметров. Каждый квадрат порезать по диагонали.
Обжарить сырные треугольники на среднем огне с двух сторон по две минуты.
Готовые треугольники выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
Ранее Фокус писал, как приготовить сырную сосиску в тесте.