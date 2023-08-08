Вкусное на зиму: как приготовить сливовый джем с шоколадом

Этот джем имеет очень яркий насыщенный вкус слив с тонкими нотками шоколада.

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Лето — именно то время, когда надо делать заготовки на зиму. И сейчас, когда уже начали появляться сливы, можно сделать вкусный джем с шоколадом.

Он вас точно поразит своим изысканным и очень оригинальным вкусом. Рецептом поделились на сайте "Высокий замок".

Сливовый джем с шоколадом

Ингредиенты:

1 кг слив;

400 г сахара;

80 г темного шоколада.

Сливы тщательно вымойте под проточной водой, разложите на горизонтальной поверхности, чтобы они высохли. Затем разрежьте каждую сливу пополам и достаньте косточки.

Переложите сливы в кастрюлю с толстым дном. Засыпьте сахаром и аккуратно перемешайте. Накройте кастрюлю со сливами и сахаром крышкой и оставьте на 5-6 часов, чтобы фрукты пустили сок.

После поставьте кастрюлю на небольшой огонь, доведите до кипения и варите джем около 30 минут. Снимайте пенку, которая образуется, ложкой.

Джем постоянно надо помешивать, чтобы он не подгорел. Затем снимите кастрюлю с огня и дайте сливам остыть.

Небольшими порциями перекладывайте сливы в сито и перетирайте их в пюре.

Полученное сливовое пюре с сахаром переложите в кастрюлю. Черный шоколад поломайте на небольшие кусочки и добавьте в кастрюлю с джемом.

На малом огне доведите свой джем до кипения и варите около десяти минут на самом минимальном огне, помешивая.

Затем перелейте горячий сливовый джем в простерилизованные банки и сразу закройте чистыми крышками.

Также попробуйте приготовить вкусный джем из груш с имбирем.