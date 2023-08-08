Вкусное и простое блюдо: рецепт мясных рулетиков

Это простейшее блюдо всего из трех ингредиентов.

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Мясные рулетики — это простой, быстрый и вкусный способ подать вкусное блюдо к столу. Оно готовится всего из трех ингредиентов — говядины, ветчины и сыра. Плюс, аромат ему придает шалфей. И у вас получится вкуснейшее второе блюдо, которое понравится всей семье.

В оригинальном рецепте используется сыр скаморца. Это итальянский полумягкий сыр, который производят из коровьего, козьего, овечьего или буйволиного молока. Он имеет необычную грушевидную форму. Он может быть свежим или копченым. У сыра скаморца нежный, молочный вкус и эластичная текстура. Его часто добавляют в пиццу, салаты, супы или употребляют как самостоятельное блюдо с хлебом и овощами. Заменить его можно моцареллой, или сулугуни.

Его можно подавать с легким овощным салатом, или с картофелем. Можно приготовить впрок и разогревать, когда потребуется. Сочетание вкусов в этом рецепте просто бесподобно. Говядина , нежная и сочная, хорошо сочетается с ветчиной , а растаявший сыр создает восхитительную сливочную консистенцию, которая обволакивает каждый кусочек. Шалфей с его ароматом добавляет травянистую нотку и нотку свежести. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Мясные рулетики

Ингредиенты:

8 ломтиков говядины;

8 ломтиков вареной ветчины;

16 ломтиков сыра;

8 листьев шалфея;

оливковое масло;

1 зубчик чеснока;

полстакана белого вина;

соль, перец.

Чтобы приготовить мясные рулетики, ломтики говядины деликатно отбейте молотком. Положите сверху ломтик ветчины, а потом два ломтика и не ослабляя утончайте с помощью устройства для размягчения мяса. Добавьте ломтик ветчины, а затем 2 ломтика сыра.

Сверните рулетики, оберните листиком шалфея и заколите зубочисткой. Лучше используйте зубочистки, а не кулинарный шпагат, потому что веревку сложнее удалить после приготовления.

Подрумяньте рулетики на сковороде с каплей масла и припущенным зубчиком чеснока.

Когда рулеты хорошо подрумянятся с обеих сторон, добавьте белое вино, соль и перец. Продолжайте готовить еще около 10-15 минут на медленном огне, чтобы сыр расплавился, но не вытек наружу. Не пережаривайте мясо, чтобы оно не пересохло. Подавайте мясные рулетики с ложкой соуса со сковороды.

Также вы можете приготовить к этим мясным рулетикам вкусные маринованные баклажаны.