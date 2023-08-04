Вкусная закуска: простой рецепт маринованных баклажанов

Маринованные баклажаны — это настоящий летний гарнир, который идеально подходит к основным блюдам из мяса или рыбы.

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Если вы любите баклажаны, то вам точно понравится этот рецепт. Приготовить их очень просто, сначала баклажаны подрумяниваются на гриле, а потом маринуются во вкусном маринаде.

Этот рецепт, опубликованный на кулинарном сайте Giallo Zafferano, базовый. Вы всегда можете сделать маринад острее, добавив больше чили, или, если любите – положите больше чеснока.

Маринованные баклажаны

Ингредиенты:

баклажаны 700 г;

оливковое масло — 100 г;

белый винный уксус — 40 г;

свежий перец чили;

чеснок — 1 зубчик;

майоран — 2 веточки;

тимьян — 3 веточки;

1 веточка мяты;

соль.

Чтобы приготовить маринованные баклажаны, начните с того, что подготовьте баклажаны. Вымойте и высушите их, затем удалите плодоножку. Нарежьте ломтиками толщиной 5-6 мм.

Сначала обжарьте баклажаны на сильно разогретом гриле, или гриль-сковороде с одной стороны, а потом переверните на другу.

Пока подрумяненные баклажаны остывают, приготовьте маринад.

Чеснок очистите и измельчите ножом, или пропустите через пресс. Очистите перец чили и удалите семена. Они не слишком хорошо усваиваются и придают больше остроты, чем, возможно, вы рассчитывали. Перец тонко нарежьте.

Поместите измельченный чеснок и перец чили в миску. Очистите и нарежьте свежие ароматные травы. Добавьте их к прочим ингредиентам.

Налейте масло и уксус и перемешайте.

Полейте баклажаны ароматным маринадом, приправьте щепоткой соли, накройте крышкой и оставьте в холодильнике на несколько часов.

Маринованные баклажаны можно хранить в холодильнике несколько дней, если они полностью покрыты маслом. В противном случае их необходимо употребить за один день. Замораживать их не рекомендуется.

Также из баклажанов вы можете приготовить вкусные рулетики с сыром и ветчиной.