Смачна закуска: простий рецепт маринованих баклажанів

Мариновані баклажани — це справжній літній гарнір, який ідеально пасує до основних страв із м'яса або риби.

Related video

Якщо ви любите баклажани, то вам точно сподобається цей рецепт. Приготувати їх дуже просто, спочатку баклажани підрум'янюються на грилі, а потім маринуються у смачному маринаді.

Цей рецепт, опублікований на кулінарному сайті Giallo Zafferano, базовий. Ви завжди можете зробити маринад гострішим, додавши більше чилі, або, якщо любите — покладіть більше часнику.

Мариновані баклажани

Інгредієнти:

баклажани 700 г;

оливкова олія — 100 г;

білий винний оцет — 40 г;

свіжий перець чилі;

часник — 1 зубчик;

майоран — 2 гілочки;

чебрець — 3 гілочки;

1 гілочка м'яти;

сіль.

Щоб приготувати мариновані баклажани, почніть із того, що підготуйте баклажани. Вимийте і висушіть їх, потім видаліть плодоніжки. Наріжте скибочками завтовшки 5-6 мм.

Спочатку обсмажте баклажани на сильно розігрітому грилі, або гриль-сковороді з одного боку, а потім переверніть на інший.

Поки підрум'янені баклажани остигають, приготуйте маринад.

Часник очистіть і подрібніть ножем, або пропустіть через прес. Очистіть перець чилі та видаліть насіння. Воно не надто добре засвоюється і надає більше гостроти, ніж, можливо, ви розраховували. Перець тонко наріжте.

Помістіть подрібнений часник і перець чилі в миску. Очистіть і наріжте свіжі ароматні трави. Додайте їх до інших інгредієнтів.

Налийте олію та оцет і перемішайте.

Полийте баклажани ароматним маринадом, приправте дрібкою солі, накрийте кришкою і залиште в холодильнику на кілька годин.

Мариновані баклажани можна зберігати в холодильнику кілька днів, якщо вони повністю покриті олією. В іншому разі їх необхідно вжити за один день. Заморожувати їх не рекомендується.

Також із баклажанів ви можете приготувати смачні рулетики з сиром і шинкою.