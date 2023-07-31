Смачно і дуже просто: рецепт рулетиків із баклажанів

Баклажани — це смачний овоч, з якого можна приготувати все, від запіканки до ікри.

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Після того, як ви вже напевно приготували ікру з баклажанів, зробили з ними рагу і підсмажили кружечками, настав час скрутити з них рулетики.

У цьому рецепті, опублікованому на сайті Fatto in casa da Benedetta, рулетики з баклажанів готують із класичною начинкою з шинки та сиру.

Приправлені смачним томатним соусом і приготовані в духовці, вони будуть чарівні. Цю просту і швидку в приготуванні страву можна подавати як закуску або як ситну страву на вечерю.

Рулетики з баклажанів

Інгредієнти:

баклажани 650 г;

шинка варена 225 г;

томатне пюре 400 г;

оливкова олія;

сіль, чорний перець;

сир на кшталт моцарели, сулугуні, або проволоне;

часник, базилік.

Щоб приготувати рулетики з баклажанів, спочатку вимийте і висушіть баклажани, потім видаліть плодоніжку і розріжте їх уздовж за допомогою мандоліни, щоб отримати 15 скибочок завтовшки близько 1 см. Викладіть скибочки баклажанів на деко, застелене пергаментним папером, змастіть олією, посоліть і поперчіть і готуйте, поки вони не стануть м'якими. Також ви можете підсмажити їх на гриль-сковороді.

Тим часом приготуйте томатний соус. У каструлю налийте трохи олії та додайте дрібно нарізаний зубчик часнику. Додайте томатне пюре, посоліть і приправте базиліком, доведіть до кипіння, зменште температуру і готуйте близько 20 хвилин.

Коли баклажани будуть готові, начиніть їх скибочками сиру і шинки, скрутіть рулетики і відкладіть.

У форму для запікання влийте 2-3 столові ложки томатного соусу. Покладіть рулетики з баклажанів поруч один з одним.

Покрийте баклажани залишками соусу. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів духовці близько 20 хвилин.

Рулетики з баклажанів можна зберігати в холодильнику 2 дні в герметичному контейнері. Ви можете заморозити їх після приготування.

Також із баклажанів ви можете приготувати смачне песто за італійським рецептом.