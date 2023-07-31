Вкусно и очень просто: рецепт рулетиков из баклажанов

Баклажаны – это вкусный овощ из которого можно приготовить все, от запеканки, до икры.

Related video

После того как вы уже наверняка приготовили икру из баклажанов, сделали с ними рагу и поджарили кружочками, пора свернуть из них рулетики.

В этом рецепте, опубликованном на сайте Fatto in casa da Benedetta, рулетики из баклажанов готовятся с классической начинкой из ветчины и сыра.

Приправленные вкуснейшим томатным соусом и приготовленные в духовке, они будут неотразимы. Это простое и быстрое в приготовлении блюдо можно подавать как закуску или как сытное блюдо на ужин.

Рулетики из баклажанов

Ингредиенты:

баклажаны 650 г;

ветчина вареная 225 г;

томатное пюре 400 г;

оливковое масло;

соль, черный перец;

сыр вроде моцареллы, сулугуни, или проволоне;

чеснок, базилик.

Чтобы приготовить рулетики из баклажанов, сначала вымойте и высушите баклажаны, затем удалите плодоножку и разрежьте их вдоль с помощью мандолины, чтобы получить 15 ломтиков толщиной около 1 см. Выложите ломтики баклажанов на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте маслом, посолите и поперчите и готовьте, пока они не станут мягкими. Также вы можете поджарить их на гриль сковороде.

Тем временем приготовьте томатный соус. В кастрюлю налейте немного масла и добавьте мелко нарезанный зубчик чеснока. Добавьте томатное пюре, посолите и приправьте базиликом, доведите до кипения, уменьшите температуру и готовьте около 20 минут.

Когда баклажаны будут готовы, начините их ломтиками сыра и ветчины, сверните рулетики и отложите.

В форму для запекания влейте 2-3 столовые ложки томатного соуса. Положите рулетики из баклажанов рядом друг с другом.

Покройте баклажаны остатками соуса. Запекайте в предварительно разогретой духовке до 200 градусов духовке около 20 минут.

Рулетики из баклажанов можно хранить в холодильнике 2 дня в герметичном контейнере. Вы можете заморозить их после приготовления.

Также из баклажанов вы можете приготовить вкусное песто по итальянскому рецепту.