Прохладный десерт без выпечки для жаркого дня: рецепт чизкейка с ягодами

Это один из самых простых, вкусных и популярных десертов без выпечки.

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Если вы любите чизкейки – то этот рецепт для вас. Приготовленный с маскарпоне , взбитыми сливками и начинкой из сладкой малины, холодный чизкейк идеален в дни, когда жара не дает вам передышки.

Чизкейк — традиционный торт из крем-сыра с коржом из печенья, как его приготовить, пишут на кулинарном сайте Cucchiaio. А чизкейк с малиной — это очень простой десерт, приготовленный по быстрому и легкому рецепту всего за 20 минут. Как всегда, необходимо учитывать время, необходимое для охлаждения. Поскольку это десерт без выпечки, его удобно готовить в жаркие дни, когда идея включать духовку кажется безумной.

В этом рецепте его готовят с малиной, но можно выбрать и другое покрытие, например черничное варенье, клубничное, или любое другое из ваших любимых ягод.

Чизкейк с малиной

Ингредиенты:

Для коржа:

250 г печенья;

125 г сливочного масла.

Для начинки:

750 г свежего сыра типа Филадельфия;

170 мл свежих сливок;

80 г сахарного песка;

1/2 стручка ванили;

8 г желатина пищевого в листах.

Для покрытия:

250 г малинового варенья;

несколько капель лимонного сока;

полстакана воды.

Готовить холодный чизкейк очень просто: начните с основы. Печенье мелко порубите миксером, или измельчите скалкой в пакете. Положите в миску и смешайте с растопленным сливочным маслом. Выложите полученную смесь так, чтобы она покрыла дно разъемной формы диаметром 22 см, хорошо разровняв тыльной стороной ложки. Поставьте в холодильник, пока не придет время собирать десерт.

Желатин замочите в холодной воде на время, указанное на упаковке, обычно это около 10 минут. В миске взбейте свежий сыр с сахаром, 150 г сливок и семенами ванили, извлеченными из стручка, до получения однородной массы. Поместите оставшиеся сливки в кастрюлю и дайте им нагреться. Добавьте хорошо отжатый желатин и перемешивайте, пока он не растворится.

Дайте остыть и добавьте смесь к сливочно-сырной смеси, хорошо перемешав. Вылейте все на основу из печенья, разровняйте и поставьте в холодильник минимум на 4 часа. По истечении этого срока разогрейте малиновое варенье в кастрюле с водой и лимонным соком. Дать остыть и распределите по поверхности торта. Снова поставьте в холодильник на 1 час.

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