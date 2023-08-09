Вкусно и просто: рецепт курицы с томатным соусом по-итальянски

Главное достоинство этого рецепта – густой ароматный соус.

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Курица с томатной подливкой — простой рецепт, который отлично подойдет как для повседневного ужина в кругу друзей и семьи, так и для воскресного обеда.

Это блюдо из мяса не требует особого внимания при приготовлении: благодаря томатному соусу, в котором готовятся кусочки курицы, мясо остается мягким и нежным. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Курица в томатном соусе по-итальянски

Ингредиенты:

1 тушка курицы;

2-3 ломтика толсто нарезанной сырой ветчины;

400 г очищенных помидоров;

1/2 стакана сухого белого вина;

1 зубчик чеснока;

1 чайная ложка нарезанных листьев майорана;

оливковое масло, соль, перец.

В большой сковороде разогрейте масло и подрумяньте мелко нарезанную ветчину. Добавьте нарезанную кусочками курицу, дайте ей равномерно подрумянится.

Затем добавьте измельченный чеснок и майоран, перемешайте, сбрызните вином и дайте ему испариться. Добавьте мелко нарезанные помидоры.

Накройте крышкой и тушите на маленьком огне около 40 минут. Курица в густом томатном соусе готова. Подавайте ее со свежим хлебом, картофелем, или белым рисом.

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