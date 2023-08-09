Вкусно и просто: рецепт курицы с томатным соусом по-итальянски
Главное достоинство этого рецепта – густой ароматный соус.
Курица с томатной подливкой — простой рецепт, который отлично подойдет как для повседневного ужина в кругу друзей и семьи, так и для воскресного обеда.
Это блюдо из мяса не требует особого внимания при приготовлении: благодаря томатному соусу, в котором готовятся кусочки курицы, мясо остается мягким и нежным. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Курица в томатном соусе по-итальянски
Ингредиенты:
- 1 тушка курицы;
- 2-3 ломтика толсто нарезанной сырой ветчины;
- 400 г очищенных помидоров;
- 1/2 стакана сухого белого вина;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 чайная ложка нарезанных листьев майорана;
- оливковое масло, соль, перец.
В большой сковороде разогрейте масло и подрумяньте мелко нарезанную ветчину. Добавьте нарезанную кусочками курицу, дайте ей равномерно подрумянится.
Затем добавьте измельченный чеснок и майоран, перемешайте, сбрызните вином и дайте ему испариться. Добавьте мелко нарезанные помидоры.
Накройте крышкой и тушите на маленьком огне около 40 минут. Курица в густом томатном соусе готова. Подавайте ее со свежим хлебом, картофелем, или белым рисом.
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