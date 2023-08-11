Что приготовить из сезонных овощей: рецепт летнего салата с кукурузой
Сейчас сезон кукурузы и из нее можно приготовить вкуснейший свежий салат, дополнив ее овощами и заправкой.
Наверняка, если вы любите кукурузу, то уже успели ее попробовать. Даже просто отваренная в початках – кукуруза очень вкусна. Но также из нее можно приготовить отличный летний салат.
В идеале, кукурузу для этого салата лучше подрумянить на гриле. Тогда это придаст салату дымный аромат. Но можно и запечь ее в духовке, или уже отварную подрумянить на гриль-сковороде.
Прочие ингредиенты можно убирать и заменять по собственному вкусу, пишут на кулинарном сайте Love and lemons. Но каждый из них вносит свои оригинальные нотки во вкус салата. Огурец и болгарский перец добавляют освежающий хруст. Авокадо создает сливочный контраст. Персики добавляют сочной сладости. Базилик идеально сочетается с кукурузой и персиками, подчеркивая свежие летние ароматы. А сок лайма делает все вкусы ярче.
Салат из кукурузы
Ингредиенты:
- 3 початка жареной кукурузы в початках;
- 1 красный перец, нарезанный кубиками;
- 1 зеленый перец, нарезанный кубиками;
- небольшой огурец, нарезанный кубиками;
- 2 спелых персика, очищенных от косточек и нарезанных кубиками;
- 1 небольшой авокадо, очищенный от косточки и нарезанный кубиками;
- 8 листьев базилика, тонко нарезанных;
- сок 1 лайма, плюс дольки лайма для подачи;
- 3 столовые ложки соуса чили-лайм, плюс еще по вкусу;
- морская соль.
Ингредиенты для заправки чили-лайм:
- ¼ чашки майонеза;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- ¼ чашки нарезанной кинзы, включая стебли, плюс еще немного для украшения;
- 1 столовая ложка свежевыжатого сока лайма плюс дополнительные ломтики для подачи;
- ⅓ чили, плюс еще по вкусу;
- щепотка чесночного порошка;
- щепотка лукового порошка, морская соль.
Приготовьте заправку: в небольшом кухонном комбайне смешайте майонез, оливковое масло, кинзу, лайм, чили, чесночный порошок, луковый порошок и несколько щедрых щепоток соли. Охладите.
Срежьте зерна жареной кукурузы и положите в большую миску. Добавьте красный перец, зеленый перец, огурец, персики, авокадо, базилик, сок лайма, несколько щепоток соли и перемешайте. Добавьте несколько столовых ложек заправки, снова перемешайте, затем попробуйте и добавьте еще заправки и соли по вкусу. Подавайте с дополнительной заправкой и ломтиками лайма.
Такой салат идеально подойдет к мясным блюдам вроде рулетиков из говядины.