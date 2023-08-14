Сделает мясо вкуснее: рецепт закуски к кашлыкам и стейкам из овощай

Такую закуску лучше готовить за пару дней до застолья, тогда у овощей будет яркий и насыщенный вкус.

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Овощная закуска к мясу из помидоров и лука в маринаде позволит улучшить вкус шашлыка, стейка и любого другого мяса. Готовить ее очень просто, но лучше сделать это за пару дней до предполагаемого пикника, чтобы она хорошо настоялась. Как ее приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Домашняя консервация".

Закуска к мясу

Ингредиенты:

томаты – 500 гр;

репчатый лук – 1 шт.

Для маринада:

чеснок – 3 зубчика;

базилик сушеный – 1 ч. л;

масло растительное – 4 ст. л;

сок лимона – 2 ст. л;

перец горький молотый (желательно красный) – 1 небольшой стручок;

мед – 1 ч. л;

соль – 1,5 ч. л.

Способ приготовления:

Помидоры порезать кружочками. Лук почистить и сначала порезать кольцами, а потом перерезать их пополам.

Далее готовим маринад. Для этого в глубокой емкости нужно смешать все указанные в ингредиентах продукты для него. Затем, с помощью ножа подробить очищенные дольки чеснока и добавить к остальным продуктам, все хорошо перемешать.

В кастрюлю или глубокую миску выложить слоями лук и томат, налить маринад. Если покажется, что маринада мало, – не волнуйтесь, во время маринования помидоры пустят сок.

Помидоры в маринаде поставить в холодильник на два дня. Спустя это время вы получите отличную закуску к мясу.

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