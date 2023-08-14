Зробить м'ясо смачнішим: рецепт закуски до кашликів і стейків з овочів

Таку закуску краще готувати за кілька днів до застілля, тоді в овочів буде яскравий і насичений смак.

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Овочева закуска до м'яса з помідорів і цибулі в маринаді дасть змогу поліпшити смак шашлику, стейка і будь-якого іншого м'яса. Готувати її дуже просто, але краще зробити це за кілька днів до передбачуваного пікніка, щоб вона добре настоялася. Як її приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Домашня консервація".

Закуска до м'яса

Інгредієнти:

томати — 500 г;

ріпчаста цибуля — 1 шт.

Для маринаду:

часник — 3 зубчика;

базилік сушений — 1 ч. л;

олія рослинна — 4 ст. л;

сік лимона — 2 ст. л;

перець гіркий мелений (бажано червоний) — 1 невеликий стручок;

мед — 1 ч. л;

сіль — 1,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Помідори порізати кружечками. Цибулю почистити і спочатку порізати кільцями, а потім перерізати їх навпіл.

Далі готуємо маринад. Для цього в глибокій ємності потрібно змішати всі зазначені в інгредієнтах продукти для нього. Потім, за допомогою ножа подрібнити очищені часточки часнику і додати до решти продуктів, усе добре перемішати.

У каструлю або глибоку миску викласти шарами цибулю і томат, налити маринад. Якщо здасться, що маринаду мало, — не хвилюйтеся, під час маринування помідори пустять сік.

Помідори в маринаді поставити в холодильник на два дні. Через цей час ви отримаєте чудову закуску до м'яса.

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