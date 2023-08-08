Універсальний соус на зиму: як зберегти смак і аромат свіжих продуктів

Заморожений соус зручний тим, що зберігає свіжий смак і всі корисні якості продуктів.

Related video

Овочевий соус, який не потребує варіння, чудово зберігає смак свіжих продуктів і стане справжньою паличкою-виручалочкою взимку при приготуванні підлив та інших страв, дуже легко приготувати, доки на ринках помідори та перець є в достатку за доступною ціною. Рецептом цього соусу поділилися в блозі "Ваш кулінар". Усе, що нам потрібно, — овочі, блендер, форма та пакети для заморозки.

Універсальний соус на зиму

Інгредієнти:

солодкий перець — 0,5 кг;

помідори — 0,5 кг;

часник за смаком;

петрушка;

кріп;

кінза;

сіль, перець;

соняшникова олія за смаком

Спосіб приготування:

Солодкий або напівгіркий перець і помідори в рівних кількостях помити, перець почистити від насіння, додати до овочів часник і все подрібнити в блендері до пюреподібного стану. Якщо блендера немає, можна використовувати м'ясорубку.

В отриману масу додати дрібно порізану зелень, на свій смак. Туди ж додати сіль, чорний перець мелений і олію. Усе — орієнтуючись на свій смак. Перемішати.

Готовий соус розлити в силіконові форми і відправити в морозилку. Коли все замерзне, перекласти брусочки соусу в зіп-пакети і зберігати в морозилці.

Така порційна заморозка дуже зручна. Якщо соусу потрібно більше, можна розморозити дві-три штуки.

Раніше Фокус писав, як приготувати на зиму огірки в гірчичному соусі.