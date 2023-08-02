Заготовки на зиму: рецепт огірків у гірчичному соусі

Готові огірки в банках краще зберігати в темному прохолодному місці.

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Огірки в гірчичному соусі — одна з найцікавіших заготовок на зиму. Приготовлені таким чином огірки мають ароматний запах і виходять смачними, а на святковому столі незамінні як закуска. Як їх приготувати, розповіли в блозі "Кулінарна книга". Рецепт доволі простий, тому рекомендуємо ним скористатися. Виходячи з тієї кількості інгредієнтів, що наведені, ви можете зробити такі огірки не тільки для себе, а й у подарунок друзям або знайомим по парі баночок.

Огірки в гірчичному соусі

Інгредієнти на 17-19 пів літрових банок:

огірки — 8 кг;

цукор — 2 склянки;

рафінована соняшникова олія — 2 склянки;

оцет (9%) — 2 склянки

сіль — 6 ст. л;

порошок гірчиці — 4 ст. л;

чорний мелений перець — 4 ст. л;

роздавлений часник — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Для початку необхідно підготувати огірки та банки. Банки помити та простерилізувати.

Огірки помити, обрізати кінчики, розрізати кожен уздовж на чотири частини, а якщо невеликі, то навпіл, скласти у велику миску. Туди ж додати всі інші інгредієнти і залишити на три години, періодично перемішуючи. За цей час огірки наберуться маринаду.

Огірки разом із маринадом розподілити по баночках і стерилізувати їх у каструлі з водою 12 хвилин із моменту закипання. Необхідно контролювати, щоб огірки не переварилися.

Дістати банки з води, закатати кришками й укутати, перевернувши, до повного охолодження, після чого винести в темне прохолодне місце.

Раніше Фокус писав, як приготувати хрусткі огірки зі смаком бочкових на зиму.