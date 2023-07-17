Як із бочки: рецепт хрустких огірків на зиму

Готові огірки потрібно зберігати в темному і прохолодному місці.

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Сезон домашніх огірочків у самому розпалі, а отже, настав час запастися смачними закатками на зиму. Пропонуємо приготувати смачні хрусткі огірки на зиму за рецептом із кулінарного блогу "Закатки на зиму". Готувати їх не складно, а взимку до смаженої картопельки або закуски на стіл ви не знайдете нічого смачнішого.

Хрусткі огірки на зиму

Інгредієнти на 2 кг свіжих огірків:

часник — 1 головка;

малина — 1/2 листа;

смородина — 1/2 листа;

чорний перець — 10 горошин;

листя вишні — 4-6 шт;

парасольки кропу;

хрін — 1-2 листи;

лавровий лист — 2-3 шт;

сіль (на 1 трилітрову банку) — 100 г.

Спосіб приготування:

Огірки на дві години замочити в холодній воді. Тим часом промити все листя, приготувати банки (помити, перевернути догори дном, щоб вода стекла і висохла). Стерилізувати банки не потрібно.

На дно банок викласти всі приправи і прянощі, а зверху акуратно укласти і утрамбувати огірки.

Для розсолу потрібно брати тільки холодну воду. Якщо чиста, то можна взяти і з-під крана.

Налити воду в банку з огірками, потім злити її в інший посуд.

Порахувати необхідну кількість солі. Розчинити її у воді та залити розсолом огірки. Поставити банки в таз і накрити пластмасовими кришками. Потім залишити банки в тазу в теплі на три доби. Коли огірки скиснуть, їх можна перенести в підвал. Щоб огірки обов'язково вийшли хрусткими, їх потрібно брати свіжими (1-2 дні після зривання з грядки) і вимочувати не більше двох годин. А ще можете додати в банки трохи гірчичного порошку. Він також робить огірки хрусткими.

Раніше Фокус писав, як приготувати на зиму салат "Генеральський".