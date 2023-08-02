Заготовки на зиму: рецепт огурцов в горчичном соусе
Готовые огурцы в банках лучше хранить в темном прохладном месте.
Огурцы в горчичном соусе – одна из самых интересных заготовок на зиму. Приготовленные таким образом огурцы имеют ароматный запах и получаются вкусными, а на праздничном столе незаменимы в качестве закуски. Как их приготовить, рассказали в блоге "Кулинарная книга". Рецепт довольно простой, поэтому рекомендуем им воспользоваться. Исходя из того количества ингредиентов, которые даны, вы можете сделать такие огурцы не только для себя, но и в подарок друзьям или знакомым по паре баночек.
Огурцы в горчичном соусе
Ингредиенты на 17-19 полулитровых банок:
- огурцы – 8 кг;
- сахар – 2 стакана;
- рафинированное подсолнечное масло – 2 стакана;
- уксус (9%) – 2 стакана
- соль – 6 ст. л;
- порошок горчицы – 4 ст. л;
- черный молотый перец – 4 ст. л;
- давленый чеснок – 4 ст. л.
Способ приготовления:
Для начала необходимо подготовить огурцы и банки. Банки помыть и простерилизовать.
Огурцы помыть, обрезать кончики, разрезать каждый вдоль на четыре части, а если небольшие, то пополам, сложить в большую миску. Туда же добавить все остальные ингредиенты и оставить на три часа, периодически перемешивая. За это время огурцы наберутся маринада.
Огурцы вместе с маринадом распределить по баночкам и стерилизовать их в кастрюле с водой 12 минут с момента закипания. Необходимо контролировать, чтобы огурцы не переварились.
Достать банки из воды, закатать крышками и укутать, перевернув, до полного остывания, после чего вынести в темное прохладное место.
Ранее Фокус писал, как приготовить хрустящие огурцы со вкусом бочковых на зиму.