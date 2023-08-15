Как приготовить картофельный пирог, самый оригинальный рецепт запеченного картофеля

Это базовый рецепт, в который можно добавлять ингредиенты по своему вкусу.

Related video

Запеченный картофельный пирог — это рецепт, который можно приготовить во многих вариантах. И по этому рецепту он готовится в круглой форме, так что это блюдо вполне можно подать на праздничный стол.

Его можно дополнить розмарином, копченым сыром, ломтиками ветчины, или бекона. Базовым рецептом поделились на кулинарном сайте Cucchiaio.

Основополагающим для эстетического успеха является выбор картофеля: можете взять картошку с красной кожурой и не очищать его, тогда пирог получится более эффектным. Оптимально использовать круглую форму диаметром 23 см.

Картофельный пирог

Ингредиенты:

1 кг среднего красного картофеля;

500 мл овощного бульона;

3 столовые ложки оливкового масла;

1 лук-шалот;

2 веточки тимьяна;

1 веточка нарезанного розмарина.

Вы можете сварить овощной бульон заранее и заморозить его впрок в морозилке. Можно даже воспользоваться бульонными кубиками, хоть натуральный бульон конечно предпочтительней.

Картофель хорошо помойте и высушите. Чистить не надо. С помощью слайсера-мандолины тонко нарежьте картофель ломтиками толщиной около 3 мм. Начните выкладывать их в разъемную форму, дно которой вы предварительно выстелили пергаментной бумагой, а затем смазали маслом, начиная от центра и продолжая к краю по кругу, перекрывая друг друга примерно наполовину. Через пару слоев посолите, поперчите и вылейте парой столовых ложек бульона.

Продолжайте, пока не закончатся ингредиенты. Посолите и поперчите последний слой. Чтобы жидкость не вытекала из формы во время приготовления, выстелите нижние края формы алюминиевой фольгой. Покройте поверхность жиронепроницаемой бумагой и другим листом алюминиевой фольги.

Выпекать при 200 градусах в горячей духовке около часа или пока картофель не станет мягким. По истечении этого времени снимите два листа бумаги и оставьте в духовке еще на 10 минут, верх запеканки подрумянился.

Выньте из духовки и дайте постоять 5 минут. Наступает самый деликатный момент: нужно вынуть картофельную запеканку и перевернуть ее вверх дном на противень. Аккуратно снимите дно формы и пергаментную бумагу. Ваш картофельный пирог готов.

Если вы любите вкусный запеченный картофель, то вам может понравиться и рецепт запеченного картофеля по римскому рецепту: с сыром и молоком.