Заготовки на зиму: рецепт маринованных помидоров без стерилизации
Для приготовления маринада можно использовать воду, которой первый раз заливали помидоры.
Маринованные помидоры зимой идут на ура в качестве закуски на праздничный стол, а также под картошечку или другие блюда в повседневном меню. Любимый рецепт приготовления у каждой хозяйки свой, который проверенный временем. Предлагаем вам попробовать приготовить маринованные помидоры способом, описанным в блоге "Домашняя консервация". Такие помидоры получаются вкусными и не требуют стерилизации.
Маринованные помидоры
Ингредиенты:
- помидоры;
- укроп;
- петрушка;
- листья смородины;
- листья хрена;
- лавровый лист;
- перец горошком.
Для маринада (на 1 литр воды):
- сахар – 3 ст. л;
- соль – 1 ст. л;
- уксус (9%) – 80 гр.
Способ приготовления:
Вымытые спелые, но жесткие помидоры разрезать пополам или на четыре части, в зависимости от размера. В стерилизованные банки сложить нарезанные помидоры и лук, порезанный полукольцами, залить все кипятком на 10-15 минут.
Далее воду слить и залить маринадом.
Воду для него можно использовать ту, что слита с банок. Добавить в нее все ингредиенты для маринада, вскипятить, а затем залить им помидоры. В каждую банку добавить столько ложек растительного масла, на сколько литров банка.
Залив банки кипящим маринадом, их сразу же нужно закатать металлической крышкой, перевернуть и укутать до полного остывания, после чего вынести в холодное темное место на хранение.
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