Заготовки на зиму: рецепт маринованных помидоров без стерилизации

Для приготовления маринада можно использовать воду, которой первый раз заливали помидоры.

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Маринованные помидоры зимой идут на ура в качестве закуски на праздничный стол, а также под картошечку или другие блюда в повседневном меню. Любимый рецепт приготовления у каждой хозяйки свой, который проверенный временем. Предлагаем вам попробовать приготовить маринованные помидоры способом, описанным в блоге "Домашняя консервация". Такие помидоры получаются вкусными и не требуют стерилизации.

Маринованные помидоры

Ингредиенты:

помидоры;

укроп;

петрушка;

листья смородины;

листья хрена;

лавровый лист;

перец горошком.

Для маринада (на 1 литр воды):

сахар – 3 ст. л;

соль – 1 ст. л;

уксус (9%) – 80 гр.

Способ приготовления:

Вымытые спелые, но жесткие помидоры разрезать пополам или на четыре части, в зависимости от размера. В стерилизованные банки сложить нарезанные помидоры и лук, порезанный полукольцами, залить все кипятком на 10-15 минут.

Далее воду слить и залить маринадом.

Воду для него можно использовать ту, что слита с банок. Добавить в нее все ингредиенты для маринада, вскипятить, а затем залить им помидоры. В каждую банку добавить столько ложек растительного масла, на сколько литров банка.

Залив банки кипящим маринадом, их сразу же нужно закатать металлической крышкой, перевернуть и укутать до полного остывания, после чего вынести в холодное темное место на хранение.

Ранее Фокус писал, как приготовить зимний салат "Соте".