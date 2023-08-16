Заготовки на зиму: рецепт маринованих помідорів без стерилізації
Для приготування маринаду можна використовувати воду, якою перший раз заливали помідори.
Мариновані помідори взимку йдуть на ура як закуска на святковий стіл, а також під картопельку або інші страви в повсякденному меню. Улюблений рецепт приготування у кожної господині свій, який перевірений часом. Пропонуємо вам спробувати приготувати мариновані помідори способом, описаним у блозі "Домашня консервація". Такі помідори виходять смачними і не потребують стерилізації.
Мариновані помідори
Інгредієнти:
- помідори;
- кріп;
- петрушка;
- листя смородини;
- листя хрону;
- лавровий лист;
- перець горошком.
Для маринаду (на 1 літр води):
- цукор — 3 ст. л;
- сіль — 1 ст. л;
- оцет (9%) — 80 г.
Спосіб приготування:
Вимиті стиглі, але жорсткі помідори розрізати навпіл або на чотири частини, залежно від розміру. У стерилізовані банки скласти нарізані помідори та цибулю, порізану півкільцями, залити все окропом на 10-15 хвилин.
Далі воду злити і залити маринадом. Воду для нього можна використовувати ту, що злита з банок. Додати в неї всі інгредієнти для маринаду, закип'ятити, а потім залити нею помідори. У кожну банку додати стільки ложок олії, на скільки літрів банка.
Заливши банки киплячим маринадом, їх одразу ж потрібно закатати металевою кришкою, перевернути й укутати до повного охолодження, після чого винести в холодне темне місце на зберігання.
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