Заготовки на зиму: рецепт маринованих помідорів без стерилізації

Для приготування маринаду можна використовувати воду, якою перший раз заливали помідори.

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Мариновані помідори взимку йдуть на ура як закуска на святковий стіл, а також під картопельку або інші страви в повсякденному меню. Улюблений рецепт приготування у кожної господині свій, який перевірений часом. Пропонуємо вам спробувати приготувати мариновані помідори способом, описаним у блозі "Домашня консервація". Такі помідори виходять смачними і не потребують стерилізації.

Мариновані помідори

Інгредієнти:

помідори;

кріп;

петрушка;

листя смородини;

листя хрону;

лавровий лист;

перець горошком.

Для маринаду (на 1 літр води):

цукор — 3 ст. л;

сіль — 1 ст. л;

оцет (9%) — 80 г.

Спосіб приготування:

Вимиті стиглі, але жорсткі помідори розрізати навпіл або на чотири частини, залежно від розміру. У стерилізовані банки скласти нарізані помідори та цибулю, порізану півкільцями, залити все окропом на 10-15 хвилин.

Далі воду злити і залити маринадом. Воду для нього можна використовувати ту, що злита з банок. Додати в неї всі інгредієнти для маринаду, закип'ятити, а потім залити нею помідори. У кожну банку додати стільки ложок олії, на скільки літрів банка.

Заливши банки киплячим маринадом, їх одразу ж потрібно закатати металевою кришкою, перевернути й укутати до повного охолодження, після чого винести в холодне темне місце на зберігання.

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