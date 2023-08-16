Гратен из кабачков с нежным фаршем: блюдо для тех, кто боиться поправиться

Такое блюдо подойдет даже тем, кто переживает по поводу своей фигуры, поскольку в его составе овощи и нежирное мясо.

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Продолжая тему рецептов из кабачков, не можем не обратить внимания на гратен с фаршем. Гратен – это общее название для блюд, в том числе десертов, которые запекаются в духовке до образования хрустящей золотистой корочки. Рекомендуем приготовить его из кабачков, как рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день". Это блюдо не только вкусное, но и полезное, а также подойдет тем, кто придерживается правильного питания.

Гратен из кабачков с фаршем

Ингредиенты:

нежирный фарш (из курицы, говядины, индейки или кролика) – 300 гр;

кабачки – 300 гр;

сливки с высоким содержанием жира;

твердый сыр;

лук и чеснок;

соль и приправы по вкусу.

Способ приготовления:

Луковицу почистить, нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета вместе с чесноком, убрать в отдельную посуду. В ту же сковорду с оставшимся маслом добавить фарш, обжарить его до готовности, при необходимости добавив еще немного подсолнечного масла, затем туда же вернуть лук с чесноком и перемешать.

Кабачки помыть, нарезать тонкими полукольцами.

Залить кабачки кипятком, посолить и варить на среднем огне около пяти минут, после чего откинуть их на дуршлаг.

Твердый сыр натереть на крупной терке, смешать со сливками, добавить приправы по вкусу.

Форму для выпекания смазать маслом и выложить фарш, разровняв по периметру формы. Сверху выложить кабачки, припущенные на сковороде.

Залить содержимое формы сливочно-сырной смесью и поставить ее в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

Ранее Фокус рассказывал, как приготовить хрустящие кабачки в панировке.