Идеальная закуска и вкусная заготовка на зиму: рецепт маринованного лука: рецепт маринованного лука

Луковица с этим рецептом получается хрустящая и пикантная.

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Если вы любите маринады и маринованные овощи, то попробуйте приготовить маринованный лук. Главное, выбрать маленькие луковички. Конечно, можно порезать и крупную, но маленькие выглядят симпатичнее.

Приготовленный таким образом лук может стать вкусной закуской и прекрасно дополнит блюда из мяса или рыбы. Рецептом поделилась кулинарный блогер lanas_diet.

Маринованный лук

Ингредиенты:

лук-севок (маленький) — 1 кг;

острый перец — 2-3 шт;

сахар — 20 г;

соль — 45 г;

уксус — 40 г;

лавровый лист — 3 шт;

перец душистый — 6 шт.

Лук переберите и замочите в прохладной воде. Так его будет легче чистить.

Затем положите ее в стерилизованные баночки, добавьте по кусочку острого перца и залейте кипятком. Дайте постоять пять минут.

Слейте из банок воду в кастрюлю, добавьте лавровый лист, сахар, соль, душистый перец. Поставьте на огонь и проварите не более пяти минут. Влейте уксус и выключите огонь.

Залейте маринад обратно в банки и закройте простерилизованными крышками.

Приготовленный таким образом лук можно есть уже на следующий день. Но чем дольше он будет стоять, тем вкуснее будет. Дайте ему промариноваться хотя бы пару недель.

Также вы можете приготовить вкусный маринованный чеснок.