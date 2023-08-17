Ідеальна закуска та смачна заготовка на зиму: рецепт маринованої цибулі

Цибулька з цим рецептом виходить хрумка та пікантна.

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Якщо ви любите маринади та мариновані овочі, то спробуйте приготувати мариновану цибулю. Головне, вибрати маленькі цибулинки. Звичайно, можна порізати і велику, але маленькі виглядають симпатичніше.

Приготована таким чином цибуля може стати смачною закускою і прекрасно доповнить страви з м'яса, чи риби. Рецептом поділилась кулінарна блогерка lanas_diet.

Маринована цибуля

Інгредієнти:

цибуля-сіянка (маленька) — 1 кг;

гострий перець — 2-3 шт;

цукор — 20 г;

сіль — 45 г;

оцет — 40 г;

лавровий лист — 3 шт;

перець духмяний — 6 шт.

Цибулю переберіть та замочіть у прохолодній воді. Так її буде легше чистити.

Потім покладіть її у стерилізовані баночки, додайте по шматочку гострого перцю та залийте окропом. Дайте постояти п'ять хвилин.

Злийте з банок воду у каструлю, додайте лавровий лист, цукор, сіль, духмяний перець. Поставте на вогонь та проваріть не більше п'яти хвилин. Влийте оцет та вимкніть вогонь.

Залийте маринад назад у банки та закрийте простерилізованими кришками.

Приготовану таким чином цибулю можна їсти вже наступного дня. Але чим довше вона стоятиме, тим смачніша буде. Дайте їй промаринуватись хоча б пару тижнів.

Також ви можете приготувати смачний маринований часник.